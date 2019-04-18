Скільки українці готові чекати позитивних змін від нового президента – опитування

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Четвер, 18 квітня 2019, 11:27

Половина опитаних українців вважають, що новій команді президента України потрібно дати не менше року, щоби показати позитивні результати роботи.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" за підсумками другого тижня квітня 2019 року.

Попри це чверть респондентів хочуть, щоб здобутки з’явилися вже через 6 місяців, ще 14% – хочуть побачити їх за квартал, 8% – чекають негайних змін.

 

Серед молодих опитаних, мешканців Півдня та Центру дещо більше тих, хто готовий почекати рік, чи довше, щоб побачити досягнення роботи майбутнього глави держави.

Зазначається, що опитування проводилося з 12 по16 квітня 2019 року. Методом особистого інтерв’ю соціологи опитали 3000 респондентів від 18 років і старше.

Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,8%. 

Українська правда

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Теми: вибори президента 2019 соціологія


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