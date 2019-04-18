Сколько украинцы готовы ждать позитива от нового президента – опрос

6861 просмотр
Четверг, 18 апреля 2019, 11:27

Половина опрошенных украинцев считают, что новой команде президента Украины нужно дать не меньше года, чтобы показать положительные результаты работы.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" по итогам второго недели апреля 2019 года.

В то же время четверть респондентов хотят, чтобы достижения появились уже через 6 месяцев, еще 14% - хотят увидеть их за квартал, 8% - ждут немедленных изменений.

 

Среди молодых опрошенных, жителей Юга и Центра несколько больше тех, кто готов подождать год или дольше, чтобы увидеть достижения работы будущего главы государства.

Отмечается, что опрос проводился с 12 по 16 апреля 2019 года. Методом личного интервью социологи опросили 3000 респондентов от 18 лет и старше.

Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,8%.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: выборы президента 2019 социология


powered by lun.ua
Материалы по теме
Зеленский не хочет на Банковую и придумал "кнутик" для нардепов 18 апреля 2019, 10:09
Почему столько украинцев за Зеленского 18 апреля 2019, 10:00
Зеленский: Буду каждый день записывать видео, что НАТО – не зверюга 18 апреля 2019, 09:39
Все новости
Главные новости
Россия запретила экспорт нефти в Украину
Еще одна социология показала огромный отрыв Зеленского
В ГПУ настаивают, что список посла США был, но устный
Зеленский подумает о роспуске Рады, а Порошенко советует уйти из политики
Все новости
спорт

7 признаков того, что спортзал вас контролирует

мнение

Люди рожают меньше. Почему это очень хорошо

интервью

Портрет в интерьере: писатель-шестидесятник Валерий Шевчук

Поиск по сайту
Архив
Весь архів