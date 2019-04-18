Сколько украинцы готовы ждать позитива от нового президента – опрос

Половина опрошенных украинцев считают, что новой команде президента Украины нужно дать не меньше года, чтобы показать положительные результаты работы.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" по итогам второго недели апреля 2019 года.

В то же время четверть респондентов хотят, чтобы достижения появились уже через 6 месяцев, еще 14% - хотят увидеть их за квартал, 8% - ждут немедленных изменений.

Среди молодых опрошенных, жителей Юга и Центра несколько больше тех, кто готов подождать год или дольше, чтобы увидеть достижения работы будущего главы государства.

Отмечается, что опрос проводился с 12 по 16 апреля 2019 года. Методом личного интервью социологи опросили 3000 респондентов от 18 лет и старше.

Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,8%.