Зеленський: Не можна забирати в людей російськомовне телебачення

Кандидат у президенти, шоумен Володимир Зеленський воліє дізнатися думку громадян щодо мовного питання і виступає за збереження мовлення російською на телебаченні.

Про це він сказав в інтерв’ю "РБК-Україна", яке дав 17 квітня, бо програв журналісту в теніс під час першого туру виборів 31 березня.

На запитання, чи підпише він закон про мову, якщо стане президентом і Верховна Рада нарешті ухвалить його у другому читанні, Зеленський відповів: "По-перше, його треба глибоко вивчити. Потім я хочу дізнатися думку громади з приводу цього закону".

Як дізнатися думку суспільства, він точно не відповів. На його думку, для цього не потрібен референдум – можна і "онлайн з живими людьми проговорити", живим спілкуванням.

"І я думаю, сама Верховна Рада не знає відповіді на якісь питання, які турбують суспільство. Це як з медичною реформою. Це точно така ж історія", – зазначив Зеленський.

"Приймають медичну реформу... Хто взагалі запитав у людей, а як ми з села доїдемо в цю лікарню? Тому що тепер швидка допомога не приїжджає, а у моєї дитини 39, а навіть якщо 37, і ця бабуся з цієї онукою, у неї серце стає, до неї не їде швидка допомога, тому що у нас така реформа", – додав він.

"Це дуже важливий момент – говорити з людьми. У нас ні Верховна Рада, ні президент, ні прем'єр-міністр не є акціонерами реформ, акціонерами цієї країни, акціонерами України. Ми з вами, ну поки я ще не президент, ми всі громадяни – акціонери України. І, будь ласка, будь добрий – зі мною все обговорюй", – заявив кандидат.

На його думку, деякі реформи провалюються, бо немає "контакту з людьми".

"Хлопці, сьогодні ми хочемо цей закон, ми хочемо захистити українську мову, і це нормально, це мова цієї країни, це державна українська мова", – заявив Зеленський.

"У той час, поки ви приймаєте закон, якісь купки людей розповідають: "Ви знаєте, що там за закон? Ви знаєте, що вам всім не можна буде говорити російською або татарською, чи польською, десь на Закарпатті угорською". Ніхто нічого не пояснює. Ви розумієте?", – наголосив він.

На запитання, чи залишаться при ньому квоти на українську мову на телебаченні й радіо, шоумен відповів: "Квоти залишаться. Питання, які вони повинні бути? Навіть не так. Там питання в регулюванні цих квот".

"Там є хитрість, додаток із цими квотами. Взагалі: більший відсоток української мови, а далі – різні мови, тому що там треба давати можливість кожній мові. Тому що у нас реально велика кількість людей говорить російською. Не можна у них забрати російськомовне телебачення", – вважає Зеленський.

"У нас є люди, які говорять і іншими мовами. Розумієте, тут велике питання з цими квотами. ніхто скасовувати квоти не буде, але є регулювання...", – додав він.

Зеленський сказав: "Ті люди, які приймали цей закон, вони не зовсім телевізійні фахівці, м'яко кажучи… Я вам поясню як людина, що керує великим телевізійним бізнесом, великий платник податків".

"Якщо б ви знизили податки для всіх телевізійних великих медіа різних компаній, які довгі роки робили, у силу відносин в СНД, матеріали російською мовою... Якщо б ви прийшли і сказали: дивіться, хлопці, ось перед вами два фільми. Фільм, який зроблений українською мовою, – податок 10%. Фільм, який робиться російською мовою, – залишаємо податок, який був", – висловився він.

"Ви вважаєте, що потрібні були б квоти? Я вам відповім дуже швидко. Через рік я як бізнесмен і всі великі телевізійні бізнесмени без закону про квоти, без цих палиць, перейшли б в основному на українську мову і все", – вважає шоумен.

Зеленський також проти фінансування українського кінопродукту з бюджету: "Забудьте про державні гроші. Це ж просто, вибачте мене, це подарунки. Що значить держава дає тобі гроші на кіно, а ти потім державі не повертаєш? Чому? Тому що. Це що таке, це державні гроші, це звідки?".

"Тому, коли у тебе такий підхід в цілому, що ми повинні підняти українську культуру, українське кіно, це має бути модним, ми повинні з вами робити, давайте з вами мирно і спокійно зговоримося", – сказав він.

"Мені як телевізійнику не потрібні державні дотації, можна було мені просто знизити податок і в цьому мене переконати. Я думаю, що в будь-якому питанні завжди є цей момент. Говори з суспільством, говори з професіоналами і ухвалюй зважені рішення", – додав Зеленський..

Він планує комунікувати з громадянами через соцмережі, розвиваючи ідею "електронної країни".

Нагадаємо, сам Зеленський у побуті російськомовний, його телевізійний контент – переважно також. Інтерв'ю "РБК-Україна" Зеленський також дав російською.