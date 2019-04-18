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Холод і заморозки: синоптики невблаганні

Четвер, 18 квітня 2019, 12:21

Найближчої доби територія України залишиться в холодній повітряній масі, на сході країни - з нічними заморозками.

Про це з посиланням на Укргідрометцентр повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Згідно з прогнозом синоптиків, у п'ятницю, 19 квітня, атмосферний фронт, що пересувається з Білорусі, принесе невеликий дощ в більшість північних, центральних і південних областей.

У більшості північних, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях невеликий дощ, на решті території без опадів. Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, в більшості західних, Полтавській, Дніпропетровській, Херсонській областях заморозки на поверхні ґрунту 0-5°, в східних, Сумській та Запорізькій областях сильні заморозки в повітрі 0-3°. Вдень 10-15° тепла, на Закарпатті до 20°.

У Києві - невеликий дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 12-14°.

 

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, у Києві 19 квітня найвища температура вдень була 26,3° тепла в 1920 році, найнижча вночі - 4,7° морозу в 1979 році.

У суботу, 20 квітня, в Україні без опадів, лише в Криму невеликий дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с, в Криму та Приазов'ї окремі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°, в окремих районах, крім півдня, сильні заморозки в повітрі 0-3°. Вдень в Україні 11-16° тепла, на Закарпатті 15-20°.

У Києві - без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 12-14° тепла.

 

Теми: погода
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