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Холод и заморозки: синоптики неумолимы

Четверг, 18 апреля 2019, 12:21

В ближайшие сутки территория Украины останется в холодной воздушной массе, на востоке страны - с ночными заморозками.

Об этом со ссылкой на Укргидрометцентр сообщает "Интерфакс-Украина".

Согласно его прогнозу, в пятницу, 19 апреля, атмосферный фронт, перемещающийся с Беларуси, принесет небольшой дождь в большинство северных, центральных и южных областей.

В большинстве северных, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, в большинстве западных, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской областях заморозки на поверхности почвы 0-5°, в восточных, Сумской и Запорожской областях сильные заморозки в воздухе 0-3°. Днем 10-15° тепла, на Закарпатье до 20°.

В Киеве - небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 12-14°.

 

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 19 апреля самая высокая температура днем была 26,3° тепла в 1920 году, самая низкая ночью - 4,7° мороза в 1979 году.

В субботу, 20 апреля, в Украине без осадков, лишь в Крыму небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, в Крыму и Приазовье отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5°, в отдельных районах, кроме юга, сильные заморозки в воздухе 0-3°. Днем в Украине 11-16° тепла, на Закарпатье 15-20°.

В Киеве - без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем 12-14° тепла.

 

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Темы: погода
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