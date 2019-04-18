Ніхто більше за Путіна не підштовхував Україну до ЄС і НАТО – заступник глави МЗС

Заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця стверджує, що президент РФ Володимир Путін зробив найбільше для того, щоб Україна намагалася вступити до ЄС і НАТО.

Про це він сказав в інтерв’ю іспанській газеті El Mundo.

"Я не думаю, що Росія розпочне війну тільки тому, що хтось вступає в НАТО. Давайте поглянемо на Чорногорію: було багато істерики, але нічого більше" - зазначив Кислиця.

За його словами, думка про те, що Україна має питати дозволу у Москви, як їй чинити, довела свою помилковість.

"Ніхто більше за Путіна не підштовхував Україну до ЄС і НАТО" – зазначив заступник міністра.

При цьому, за його словами, досягнення членства у НАТО наразі виглядає більш реалістичним, ніж вступ до ЄС, і цьому не завадить наявність окупованих територій.

Крім того, він наголосив, що незалежно від того, хто переможе у другому турі президентських виборів 21 квітня, інтеграція до НАТО і ЄС залишиться зовнішньополітичним пріоритетом Києва.

"У нас був час з 1991 року випробувати багатовекторний підхід, намагаючись балансувати без поступу в якийсь бік, і це не призвело до успіху" - зазначив дипломат.

Нагадаємо, заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок заявив, що деякі країни Європи намагаються переконати Україну, що треба "замовчати" можливість її вступу до Євросоюзу і НАТО.

Європейська правда