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Путин больше всех подталкивал Украину к ЕС и НАТО – замглавы МИД

Четверг, 18 апреля 2019, 13:03

Заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица утверждает, что президент РФ Владимир Путин сделал больше всех для того, чтобы Украина пыталась вступить в ЕС и НАТО.

Об этом он сказал в интервью испанской газете El Mundo.

"Я не думаю, что Россия начнет войну только потому, что кто-то вступает в НАТО. Давайте посмотрим на Черногорию: было много истерики, но ничего больше", - отметил Кислица.

По его словам, мнение о том, что Украина должна спрашивать разрешения у Москвы, как ей поступать, доказало свою ошибочность.

"Никто больше Путина не подталкивал Украину к ЕС и НАТО", - отметил заместитель министра.

При этом, по его словам, достижение членства в НАТО пока выглядит более реалистичным, чем вступление в ЕС, и этому не помешает наличие оккупированных территорий.

Кроме того, Кислица отметил, что независимо от того, кто победит во втором туре президентских выборов 21 апреля, интеграция в НАТО и ЕС останется внешнеполитическим приоритетом Киева.

"У нас было время с 1991 года испытать многовекторный подход, пытаясь балансировать без прогресса в какую-либо сторону, и это не привело к успеху", - отметил дипломат.

Напомним, заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок заявил, что некоторые страны Европы пытаются убедить Украину, что надо "замолчать" возможность ее вступления в Евросоюз и НАТО.

Европейская правда

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