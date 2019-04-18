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Шахраї продавали неіснуючі авто: ошукали понад 200 громадян

Четвер, 18 квітня 2019, 13:17

Правоохоронці викрили злочинну групу, яка, продаючи неіснуючі автомобілі та сільгосптехніку, ошукала понад 200 громадян на суму майже 7 мільйонів гривень.

Про це повідомляє прокуратура Києва.

Організувала злочинну групу 33-річна уродженка Миколаївщини. Вона залучила до схеми близько 10 осіб, винаймала офісні приміщення та створила низку фіктивних підприємств.

Угруповання діяло на території Києва, Запорізької та Миколаївської областей.

Шахраї розміщували в інтернеті оголошення про продаж машин за цінами, нижчими за середньоринкові. 

"Потенційних клієнтів менеджери схиляли до укладення договору купівлі-продажу з обов’язковою передоплатою від 30 до 50%. Однак, отримавши від потерпілих кошти, працівники офісу відволікали їхню увагу та надавали на підпис інший договір", - йдеться в повідомленні. 

 

Пізніше після прочитання документів потерпілі розуміли, що оплатили лише послуги цього товариства або взяли у них позику на суму до 600 тисяч гривень.

"У такий спосіб з жовтня 2017 року по квітень 2019 року учасники злочинної групи ошукали щонайменше 200 громадян на території зазначених регіонів та заволоділи їхніми коштами на суму 7 мільйонів гривень", - йдеться в повідомленні.

17 квітня правоохоронці у Києві, Запоріжжі та в Миколаївській області провели обшуки. 

За даними поліції, за місцем проживання зловмисників вилучили гроші, документацію, печатки, бланки договорів, мобільні телефони, банківські картки, комп’ютерну техніку. 

 

"18 квітня п’ятьом учасникам групи, у тому числі жінці-організатору, повідомлено про підозру у вчиненні шахрайства у складі організованої злочинної групи. Двом особам повідомлено про підозру заочно", - відзначили в прокуратурі.

Наразі готується клопотання про обрання зловмисникам запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.  

У поліції додали, що вже довели участь у злочинних схемах десятьох осіб.

Усім їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. 

Українська правда
Теми: поліціяпрокуратура
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