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Мошенники продавали несуществующие авто: обманули более 200 граждан

Четверг, 18 апреля 2019, 13:17

Правоохранители разоблачили преступную группу, которая, продавая несуществующие автомобили и сельхозтехнику, обманула более 200 граждан на сумму почти 7 миллионов гривен.

Об этом сообщает прокуратура Киева.

Организовала преступную группу 33-летняя уроженка Николаевщины. Она привлекла в схему около 10 человек, снимала офисные помещения и создала ряд фиктивных предприятий.

Группировка действовала на территории Киева, Запорожской и Николаевской областей.

Мошенники размещали в интернете объявления о продаже машин по ценам ниже среднерыночных.

"Потенциальных клиентов менеджеры склоняли к заключению договора купли-продажи с обязательной предоплатой от 30 до 50%. Однако, получив от потерпевших средства, работники офиса отвлекали их внимание и подсовывали на подпись другой договор", - говорится в сообщении. 

 

Позже после прочтения документов пострадавшие понимали, что оплатили только услуги этой фирмы или взяли у них кредит на сумму до 600 тысяч гривен.

"Таким образом с октября 2017 года по апрель 2019 года участники преступной группы обманули не менее 200 граждан на территории указанных регионов и завладели их средствами на сумму 7 миллионов гривен", - говорится в сообщении.

17 апреля правоохранители в Киеве, Запорожье и в Николаевской области провели обыски.

По данным полиции, по месту жительства злоумышленников изъяли деньги, документацию, печати, бланки договоров, мобильные телефоны, банковские карты, компьютерную технику. 

 

"18 апреля пяти участникам группы, в том числе женщине-организатору, сообщили о подозрении в совершении мошенничества в составе организованной преступной группы. Двум лицам сообщено о подозрении заочно", - отметили в прокуратуре.

Сейчас готовится ходатайство в суд об избрании злоумышленникам меры пресечения в виде содержания под стражей.

В полиции добавили, что уже доказали участие в преступных схемах десяти человек.

Всем им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Украинская правда
Темы: полицияпрокуратура
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