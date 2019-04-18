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СУД ВИЗНАВ НЕЗАКОННОЮ НАЦІОНАЛІЗАЦІЮ ПРИВАТБАНКУ

Четвер, 18 квітня 2019, 13:27
СУД ВИЗНАВ НЕЗАКОННОЮ НАЦІОНАЛІЗАЦІЮ ПРИВАТБАНКУ

Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету Міністрів щодо націоналізації Приватбанку.

Про це йдеться на офіційному сайті суду.

Суд визнав протиправним і скасував рішення про виведення неплатоспроможного "Приватбанку" з ринку за участю держави.

"Суд ... визнав протиправними рішення відповідачів, наслідком яких стала націоналізація ПАТ "КБ "Приватбанк", та визнав нечинним з моменту укладення договір купівлі-продажу державою акцій банку", - йдеться у повідомленні.

На думку суддів, процедура виведення "Приватбанку" з ринку порушувала норми чинного законодавства.

"Підставами для ухвалення такого рішення були, в тому числі, недоведеність відповідачами наявності визначених законом підстав для віднесення ПАТ "КБ "Приватбанк" до категорії неплатоспроможних, внаслідок чого в подальшому було ініційовано процедуру його націоналізації, та власне порушення процедури націоналізації банку, порядок якої регламентований на законодавчому рівні", - повідомила прес-служба суду.

"Таким чином, процедура націоналізації ПАТ "КБ "Приватбанк" була визнана судом безпідставною та такою, що здійснена з численними порушенням діючого на той момент законодавства, наслідком чого стало неправомірне втручання держави у право акціонерів Банку, у тому числі позивача, мирно володіти належним їм майном, що є порушенням як вимог національного законодавства, в тому числі Конституції України, так і положень міжнародних стандартів у цій сфері", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо:

  • У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку".
  • Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155 мільярдів гривень.
  • У вересні 2018 року Окружний адміністративний суд Києва підтвердив правомірність прийнятого Нацбанком рішення про віднесення "Приватбанку" до категорії неплатоспроможних, відхиливши позов клієнта банку.

Економічна правда

"Українська правда" в Threads

Теми: ПриватбанкиКоломойськийУкраїна
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