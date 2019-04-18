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СУД ПРИЗНАЛ НЕЗАКОННОЙ НАЦИОНАЛИЗАЦИЮ ПРИВАТБАНКА

Четверг, 18 апреля 2019, 13:27
СУД ПРИЗНАЛ НЕЗАКОННОЙ НАЦИОНАЛИЗАЦИЮ ПРИВАТБАНКА

Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету Министров о национализации Приватбанка.

Об этом сообщается на официальном сайте суда.

Суд признал противоправным и отменил решение о выводе неплатежеспособного "Приватбанка" с рынка с участием государства.

"Суд ... признал противоправными решения ответчиков, следствием которых стала национализация "КБ "Приватбанк", и признал недействительным с момента заключения договор купли-продажи государством акций банка", - говорится в сообщении.

По мнению судей, процедура вывода "Приватбанка" с рынка нарушала нормы действующего законодательства.

"Основаниями для принятия такого решения были, в том числе, недоказанность ответчиками наличия определенных законом оснований для отнесения  "КБ "Приватбанк" в категорию неплатежеспособных, в результате чего в дальнейшем была инициирована процедура его национализации, и собственно нарушения процедуры национализации банка, порядок которой регламентирован на законодательном уровне", - сообщила пресс-служба суда.

"Таким образом, процедура национализации "КБ "Приватбанк" была признана судом необоснованной и такой, что была осуществлена ​​с многочисленными нарушениями действующего на тот момент законодательства, следствием чего стало неправомерное вмешательство государства в право акционеров Банка, в том числе истца, владеть принадлежащим им имуществом, что является нарушением как требований национального законодательства, в том числе Конституции Украины, так и положений международных стандартов в этой сфере", - говорится в сообщении.

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Напомним:

  • В декабре 2016 года правительство Украины по предложению Нацбанка и акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых в то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации "Приватбанка".
  • Банк перешел в государственную собственность, по его докапитализации в целом государство потратило более 155 млрд гривен.
  • В сентябре 2018 года Окружной административный суд Киева подтвердил правомерность принятого Нацбанком решения об отнесении "Приватбанка" в категорию неплатежеспособных, отклонив иск клиента банка.

Экономическая правда

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Темы: ПриватбанкиКоломойскийУкраина
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