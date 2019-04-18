Зеленський за легалізацію марихуани і проституції, але не зброї

Кандидат у президенти Володимир Зеленський виступає проти легалізації зброї для самозахисту, але підтримує легалізацію медичної марихуани, проституції і грального бізнесу.

Про це він сказав в інтерв’ю "РБК-Україна".

"Я проти легалізації зброї. Легалізація зброї сьогодні в Україні, в країні, де йде війна, це неправильно, тому що ми прекрасно з вами знаємо, скільки зброї", - сказав Зеленський, підкресливши, що він проти навіть короткоствольної зброї для самозахисту.

Разом з тим він вважає нормальним узаконити медичну марихуану.

"Медична марихуана, я вважаю, що це нормально, в крапельках вона продається. Я, до речі, консультувався з цього приводу з Євгеном Олеговичем Комаровським. (Я – ред.) за легалайз крапельок – так", - сказав Зеленський.

Також, на його думку, варто легалізувати проституцію і казино.

"Так, це жорстко звучить. Секс за гроші? Чесно кажучи, хлопці, я думаю, що у нас є можливість, і я зараз відповім на всі попередні питання, зробити Лас-Вегас. Суспільство було б не проти, і податки би платили. Дати можливість якомусь місту, якийсь території і там все це відкрити", - сказав кандидат у президенти.

Він відзначив, що варто це робити у якомусь місті, в яке ніхто не їде, щоб "підняти" це місто.

"Кривий Ріг – місто виробничників, там не всі чоловіки зрозуміють. Але я думаю, що в принципі потрібне окреме місто, де це все можна. Взяти все це і перенести туди, дати там можливість. Будь ласка, там тусіть. Це ж не буде закрита територія. Можна цим самим підняти якесь місто, в яке ніхто не приїжджає, і там – будь ласка", - переконаний Зеленський.

Крім того, він вважає, що не можна забороняти аборти.

"Хлопці, я вважаю, що аборт людина обирає сама, будь ласка. Я вважаю, що забороняти не можна. Навіщо взагалі нам з вами проговорювати, що забороняти? Чесно кажучи, потрібно поменше лізти в свободу людини", - підсумував Зеленський.

Зеленський дав інтерв'ю РБК-Україна, тому що програв в настільний теніс кореспонденту видання. Відзначається, що в день першого туру виборів в штабі Зеленського йшов міні-турнір з настільного тенісу. З переможцем повинен був зіграти Зеленський. Перед партією кореспондент РБК-Україна запропонував кандидату зіграти на інтерв'ю.