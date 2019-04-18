Зеленский за легализацию марихуаны и проституции, но не оружия

Кандидат в президенты Владимир Зеленский выступает против легализации оружия для самозащиты, но поддерживает легализацию медицинской марихуаны, проституции и игорного бизнеса.

Об этом он сказал в интервью "РБК-Украина".

"Я против легализации оружия. Легализация оружия сегодня в Украине, в стране, где идет война, это неправильно, потому что мы прекрасно с вами знаем, сколько оружия", - сказал Зеленский, подчеркнув, что он против даже короткоствольного оружия для самозащиты.

Вместе с тем он считает нормальным узаконить медицинскую марихуану.

"Медицинская марихуана, я считаю, что это нормально, в капельках она продается. Я, кстати, консультировался по этому поводу с Евгением Олеговичем Комаровским. (Я – ред.) за легалайз капелек – да", - сказал Зеленский.

Также, по его мнению, стоит легализовать проституцию и казино.

"Да, это жестко звучит. Секс за деньги? Честно говоря, ребята, я думаю, что у нас есть возможность, и я сейчас отвечу на все предыдущие вопросы, сделать Лас-Вегас. Общество было бы не против, и налоги бы платили. Дать возможность какому-то городу, какой-то территории и там все это открыть", - сказал кандидат в президенты.

Он отметил, что стоит это делать в каком-то городе, в который никто не едет, чтобы "поднять" этот город.

"Кривой Рог – город производственников, там не все мужчины поймут. Но я думаю, что в принципе нужен отдельный город, где это все можно. Взять все это и перенести туда, дать там возможность. Пожалуйста, там тусите. Это же не будет закрытая территория. Можно тем самым поднять какой-то город, в который никто не приезжает, и там – пожалуйста", - убежден Зеленский.

Кроме того, он считает, что нельзя запрещать аборты.

"Ребята, я считаю, что аборт человек выбирает сам, пожалуйста. Я считаю, что запрещать нельзя. Зачем вообще нам с вами проговаривать, что запрещать? Честно говоря, нужно поменьше лезть в свободу человека", - подытожил Зеленский.

Зеленский дал интервью РБК-Украина, потому что проиграл в настольный теннис корреспонденту издания. Отмечается, что в день первого тура выборов в штабе Зеленского шел мини-турнир по настольному теннису. С победителем должен был сыграть Зеленский. Перед партией корреспондент РБК-Украина предложил кандидату сыграть на интервью.