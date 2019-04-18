Українцям масово "дзвонить Порошенко" і кличе на вибори

Політики, громадські діячі та користувачі соцмереж повідомляють, що отримують на свої мобільні телефони дзвінок "від чинного президента України Петра Порошенка" із закликом прийти на вибори 21 квітня і підтримати його курс.

Аудіозапис виклала в мережу Ліга.net.

За словами очевидців, дзвінок надходить з номера +380 (44) 364 88 43, вмикається запис голосу чинного президента.

"Добридень! Це Петро Порошенко, президент України. 21 квітня - вирішальний день, що визначить долю України. Прошу вас підтримати мій курс, демократію і гідність, а не реванш, стабільну гривню, а не інфляцію, шлях до Європейського Союзу і НАТО. Підтримайте сильну Україну, а не країну, яка впаде на коліна. Головне - зберегти країну і до зустрічі 21-го", – йдеться в аудіозаписі.

Екс-кандидат у президенти лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко каже, що отримав такий дзвінок, але кинув слухавку.

"Дзвінок з невідомого номера. Взяв слухавку. Несподівано знайомий голос: "Це Петро Порошенко. 21 квітня вирішальний день..." Вимкнув. Штабна агітка-циркуляр. 21 квітня насправді не вирішальне - результат голосування уже всім зрозумілий. П’ять років попередніх були (мали бути!) вирішальними. А зараз людей більше цікавить не саме 21 квітня, а що буде далі за ним - у червні, серпні, грудні...? Ці питання поки без відповідей", – написав Гриценко у Facebook.

Народний депутат від "Народного фронту" Леонід Ємець стосовно "дзвінка президента" пише наступне:

"Подзвонив Петро Порошенко. Агітував за дебати. На привітання і запитання не відповідав. Сказав що хотів і кинув трубку. Отак і поговорили".