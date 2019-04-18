Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Українцям масово "дзвонить Порошенко" і кличе на вибори

Четвер, 18 квітня 2019, 14:01

Політики, громадські діячі та користувачі соцмереж повідомляють, що отримують на свої мобільні телефони дзвінок "від чинного президента України Петра Порошенка" із закликом прийти на вибори 21 квітня і підтримати його курс.

Аудіозапис виклала в мережу Ліга.net.

За словами очевидців, дзвінок надходить з номера +380 (44) 364 88 43, вмикається запис голосу чинного президента.

"Добридень! Це Петро Порошенко, президент України. 21 квітня - вирішальний день, що визначить долю України. Прошу вас підтримати мій курс, демократію і гідність, а не реванш, стабільну гривню, а не інфляцію, шлях до Європейського Союзу і НАТО. Підтримайте сильну Україну, а не країну, яка впаде на коліна. Головне - зберегти країну і до зустрічі 21-го", – йдеться в аудіозаписі.

Екс-кандидат у президенти лідер партії "Громадянська  позиція" Анатолій Гриценко каже, що отримав такий дзвінок, але кинув слухавку.

"Дзвінок з невідомого номера. Взяв слухавку. Несподівано знайомий голос: "Це Петро Порошенко. 21 квітня вирішальний день..." Вимкнув. Штабна агітка-циркуляр. 21 квітня насправді не вирішальне - результат голосування уже всім зрозумілий. П’ять років попередніх були (мали бути!) вирішальними. А зараз людей більше цікавить не саме 21 квітня, а що буде далі за ним - у червні, серпні, грудні...? Ці питання поки без відповідей", – написав Гриценко у Facebook.

Народний депутат від "Народного фронту" Леонід Ємець стосовно "дзвінка президента" пише наступне:

"Подзвонив Петро Порошенко. Агітував за дебати. На привітання і запитання не відповідав. Сказав що хотів і кинув трубку. Отак і поговорили".

"Українська правда" у Threads

Теми: вибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
вибори
Прем'єр Польщі підтвердив плани про одночасні вибори та референдум щодо міграції
Росія може відкласти "вибори" на окупованих територіях, якщо ситуація погіршиться − ЦВК
Потенційний кандидат у президенти США приїхав в Україну і зустрівся із Зеленським
Останні новини
09:06
Соломія Бобровська: Суспільство просто волає, що хоче бачити Зеленського і Залужного спільно і разом
09:00
ЄС передав пакет нелетального обладнання для армії Молдови
08:33
Генштаб: Росіяни вдарили по Києву 10 балістичними ракетами, на фронті намагаються оточити Авдіївку
08:33
фото Двоє поранених, зруйновані підприємство і ангар, пошкоджені 11 авто − наслідки удару по Одещині
08:18
КПП у Дорогуську повністю розблокований, на проїзд всієї черги вантажівок потрібно більше доби
08:06
Втрати Росії у війні сягнули 341 500 солдатів
07:50
Київ запрошує Туска з візитом найближчим часом – ЗМІ
07:37
фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53
07:14
Повітряні сили повідомили про збиті російські ракети і "Шахеди": 20 з 20
05:51
Російські війська відбили кілька українських позицій на лівобережжі Херсонщини – ISW
Усі новини...
Реклама: