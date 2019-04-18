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Украинцам массово "звонит Порошенко" и зовет на выборы

Четверг, 18 апреля 2019, 14:01

Политики, общественные деятели и пользователи соцсетей сообщают, что получают на свои мобильные телефоны звонок "от действующего президента Украины Петра Порошенко" с призывом прийти на выборы 21 апреля и поддержать его курс.

Аудиозапись выложила в сеть Лига.net.

По словам очевидцев, звонок поступает с номера +380 (44) 364 88 43, включается запись голоса действующего президента.

"Добрый день! Это Петр Порошенко, президент Украины. 21 апреля - решающий день, который определит судьбу Украины. Прошу вас поддержать мой курс, демократию и достоинство, а не реванш; стабильную гривню, а не инфляцию; путь в Европейский Союз и НАТО. Поддержите сильную Украину, а не страну, которая упадет на колени. Главное - сохранить страну и до встречи 21-го", - говорится в аудиозаписи

Экс-кандидат в президенты лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко говорит, что получил такой звонок, но бросил трубку.

"Звонок с неизвестного номера. Взял трубку. Неожиданно знакомый голос: "Это Петр Порошенко. 21 апреля решающий день... " Выключил. Штабная агитка-циркуляр. 21 апреля на самом деле не решающий день - результат голосования уже всем понятен. Пять лет предыдущих были (должны были быть!) решающими. А сейчас людей больше интересует не именно 21 апреля, а что будет дальше за ним - в июне, августе, декабре...? Эти вопросы пока без ответов", - написал Гриценко в Facebook.

Народный депутат от "Народного фронта" Леонид Емец относительно "звонка президента" пишет следующее:

"Позвонил Петр Порошенко. Агитировал за дебаты. На приветствие и вопрос не отвечал. Сказал что хотел и бросил трубку. Так и поговорили".

Темы: виборы
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