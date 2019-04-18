Створена за участю України ракета Antares вивела на орбіту корабель Cygnus

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Четвер, 18 квітня 2019, 14:41

У Сполучених Штатах Америки успішно запустили ракету-носій "Антарес", основну конструкцію першого ступеня якої розробили й виготовили українці.

Про це повідомило українське держпідприємство "Конструкторське бюро "Південне" імені М.К. Янгеля".

Запуск розробки американської корпорації Northrop Grumman відбувся у Центрі космічних польотів на острові Воллопс (штат Вірджинія, США) 17 квітня о 16:46 за північноамериканським східним часом (о 23:46 за київським часом).

"Антарес" вивела на орбіту вантажний корабель Cygnus, який повинен доставити на Міжнародну космічну станцію близько 3 447 кг корисного вантажу на замовлення NASA: провізію та речі для екіпажу, матеріали для наукових досліджень, устаткування для станції та виходу у відкритий космос, комп'ютери та комплектуючі, кубсати.

Стикування з МКС заплановано на 19 квітня.

Свій космічний корабель Cygnus NG-11 Roger B. Chaffee корпорація Northrop Grumman назвала на честь американського авіаінженера, льотчика-астронавта Роджера Брюса Чаффі, який загинув при пожежі в кабіні корабля "Аполлон-1" під час його наземних випробувань разом із астронавтами Вірджілом Гріссомом і Едвардом Уайтом.

У цій місії вперше було застосовано технологію пізнього завантаження. Раніше весь вантаж мав бути завантажений приблизно за 4 дні до старту. За допомогою нової технології чутливі до часу наукові експерименти були завантажені на корабель всього за 24 години до старту.

Запуск ракети-носія
Запуск ракети-носія "Антарес"
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Основну конструкцію першого ступеня PH "Антарес" розробило "КБ "Південне".

А виготовив її "Південмаш" (Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова) у кооперації з українськими підприємствами "Хартрон-АРКОС" (Харків), "Київприлад" (Київ), "Хартрон-ЮКОМ" (Запоріжжя), "Чезара", "Рапід" (Чернігів) та iн.

"Підготовка РН "Антарес" до пуску, її випробування i пуск виконані за участю українських фахівців, які у повному обсязі забезпечили виконання вcix операцій у своєму секторі відповідальності", – інформує КБ "Південне".

 

За контрактом, технічна підтримка пуску, приймання та обробка телеметричної інформації у режимі реального часу здійснювалися з території КБ "Південне".

NG-11 – остання місія в рамках контракту CRS (Commercial Resupply Services) компанії Northrop Grumman Innovation Systems (колишня Orbital ATK) з NASA з доставки вантажів на МКС.

 

Після цього в силу вступить новий контракт CRS2, укладений як мінімум до 2024 року.

За чинним контрактом з 2014 року до МКС було доставлено 10 кораблів Cygnus, 7 з яких – за допомогою РН "Антарес".

Всього з 2013 року ракета-носій "Антарес" стартувала 10 разів, 9 з яких – успішно.

КБ зазначає, що у рамках програми "Антарес" українська сторона виконала весь комплекс робіт з проектування, відпрацювання та виготовлення матеріальної частини основної конструкції першого ступеня для PH, замовленої Національним космічним агентством США.

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Теми: космос технології виробництво


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