Створена за участю України ракета Antares вивела на орбіту корабель Cygnus

У Сполучених Штатах Америки успішно запустили ракету-носій "Антарес", основну конструкцію першого ступеня якої розробили й виготовили українці.

Про це повідомило українське держпідприємство "Конструкторське бюро "Південне" імені М.К. Янгеля".

Запуск розробки американської корпорації Northrop Grumman відбувся у Центрі космічних польотів на острові Воллопс (штат Вірджинія, США) 17 квітня о 16:46 за північноамериканським східним часом (о 23:46 за київським часом).

"Антарес" вивела на орбіту вантажний корабель Cygnus, який повинен доставити на Міжнародну космічну станцію близько 3 447 кг корисного вантажу на замовлення NASA: провізію та речі для екіпажу, матеріали для наукових досліджень, устаткування для станції та виходу у відкритий космос, комп'ютери та комплектуючі, кубсати.

Стикування з МКС заплановано на 19 квітня.

Свій космічний корабель Cygnus NG-11 Roger B. Chaffee корпорація Northrop Grumman назвала на честь американського авіаінженера, льотчика-астронавта Роджера Брюса Чаффі, який загинув при пожежі в кабіні корабля "Аполлон-1" під час його наземних випробувань разом із астронавтами Вірджілом Гріссомом і Едвардом Уайтом.

У цій місії вперше було застосовано технологію пізнього завантаження. Раніше весь вантаж мав бути завантажений приблизно за 4 дні до старту. За допомогою нової технології чутливі до часу наукові експерименти були завантажені на корабель всього за 24 години до старту.

Основну конструкцію першого ступеня PH "Антарес" розробило "КБ "Південне".

А виготовив її "Південмаш" (Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова) у кооперації з українськими підприємствами "Хартрон-АРКОС" (Харків), "Київприлад" (Київ), "Хартрон-ЮКОМ" (Запоріжжя), "Чезара", "Рапід" (Чернігів) та iн.

"Підготовка РН "Антарес" до пуску, її випробування i пуск виконані за участю українських фахівців, які у повному обсязі забезпечили виконання вcix операцій у своєму секторі відповідальності", – інформує КБ "Південне".

За контрактом, технічна підтримка пуску, приймання та обробка телеметричної інформації у режимі реального часу здійснювалися з території КБ "Південне".

NG-11 – остання місія в рамках контракту CRS (Commercial Resupply Services) компанії Northrop Grumman Innovation Systems (колишня Orbital ATK) з NASA з доставки вантажів на МКС.

Після цього в силу вступить новий контракт CRS2, укладений як мінімум до 2024 року.

За чинним контрактом з 2014 року до МКС було доставлено 10 кораблів Cygnus, 7 з яких – за допомогою РН "Антарес".

Всього з 2013 року ракета-носій "Антарес" стартувала 10 разів, 9 з яких – успішно.

КБ зазначає, що у рамках програми "Антарес" українська сторона виконала весь комплекс робіт з проектування, відпрацювання та виготовлення матеріальної частини основної конструкції першого ступеня для PH, замовленої Національним космічним агентством США.