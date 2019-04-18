Созданная при участии Украины ракета Antares вывела на орбиту корабль Cygnus

В Соединенных Штатах Америки успешно запустили ракету-носитель "Антарес", основную конструкцию первой ступени которой разработали и изготовили украинцы.

Об этом сообщило украинское госпредприятие "Конструкторское бюро "Южное" имени М.К. Янгеля".

Запуск разработки американской корпорации Northrop Grumman состоялся в Центре космических полетов на острове Уоллопс (штат Вирджиния, США) 17 апреля в 16:46 по североамериканскому восточному времени (в 23:46 по киевскому времени).

"Антарес" вывела на орбиту грузовой корабль Cygnus, который должен доставить на Международную космическую станцию ​​порядка 3447 кг полезного груза по заказу NASA: провизию и вещи для экипажа, материалы для научных исследований, оборудование для станции и выхода в открытый космос, компьютеры и комплектующие, кубсаты.

Стыковка с МКС запланирована на 19 апреля.

Свой космический корабль Cygnus NG-11 Roger B. Chaffee корпорация Northrop Grumman назвала в честь американского авиаинженера, летчика-космонавта Роджера Брюса Чаффи, погибшего при пожаре в кабине корабля "Аполлон-1" во время его наземных испытаний вместе с астронавтами Вирджилом Гриссомом и Эдвардом Уайтом.

В этой миссии впервые была применена технология поздней загрузки. Ранее весь груз следовало загрузить примерно за 4 дня до старта. С помощью новой технологии чувствительные ко времени научные эксперименты были загружены на корабль всего за 24 часа до старта.

Основную конструкцию первой ступени PH "Антарес" разработало "КБ "Южное".

А изготовил ее "Южмаш" (Производственное объединение Южный машиностроительный завод им. А. М. Макарова) в кооперации с украинскими предприятиями "Хартрон-Аркос" (Харьков), "Киевприбор" (Киев), "Хартрон-ЮКОМ" (Запорожье), "Чезара", "Рапид" (Чернигов) и др.

"Подготовка РН "Антарес" к пуску, ее испытание и пуск выполнены с участием украинских специалистов, которые в полном объеме обеспечили выполнение всех операций в своем секторе ответственности", – информирует КБ "Южное".

По контракту, техническая поддержка пуска, прием и обработка телеметрической информации в режиме реального времени осуществлялись с территории КБ "Южное".

NG-11 – последняя миссия в рамках контракта CRS (Commercial Resupply Services) компании Northrop Grumman Innovation Systems (бывшая Orbital ATK) с NASA по доставке грузов на МКС.

После этого в силу вступит новый контракт CRS2, заключенный как минимум до 2024 года.

По действующему контракту с 2014 года к МКС было доставлено 10 кораблей Cygnus, 7 из которых – с помощью РН "Антарес".

Всего с 2013 года ракета-носитель "Антарес" стартовала 10 раз, 9 из которых – успешно.

КБ отмечает, что в рамках программы "Антарес" украинская сторона выполнила весь комплекс работ по проектированию, отработке и изготовлению материальной части основной конструкции первой ступени для PH, заказанной Национальным космическим агентством США.