Наєв розповів, як вибори впливають на ООС

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Четвер, 18 квітня 2019, 14:45

На час виборів командування Об'єднаних сил запровадило комплекс заходів для протидії фейкам і провокаціям в інформаційному просторі.

Про це розповів в інтерв'ю BBC News Україна командувач операцією Об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"Ширяться фейки з різних проблемних питань, акценти на важливих для ворога моментах, є спроби дезорієнтації суспільства і поширення панічних настроїв. Тут основа мета - т.зв. "керований хаос"", – каже Наєв.

За його словами, період виборів для ворога є чи не найкращим моментом для прихованих спецоперацій з розхитування ситуації, внесення розколу у суспільну думку, створення невиправданої напруженості серед місцевого населення, що може дестабілізувати обстановку в регіоні.

"Тому на час виборів командування Об'єднаних сил запровадило цілий комплекс заходів для нормалізації ситуації і протидії ворожій інформаційній агресії", – наголосив Наєв.

"Від посиленої охорони громадського порядку до щоденного інформування суспільства про події ООС - робимо все можливе, щоб громадяни спокійно і свідомо могли зробити свій вибір", – пояснив генерал-лейтенант.

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Теми: вибори президента 2019 Об'єднані сили на Донбасі ООС


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