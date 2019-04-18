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Наев рассказал, как выборы влияют на ООС

Четверг, 18 апреля 2019, 14:45

На время выборов командование Объединенных сил ввело комплекс мер по противодействию фейкам и провокациям в информационном пространстве.

Об этом рассказал в интервью BBC News Украина командующий операцией Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев.

"Ходят фейки по разным проблемным вопросам, акценты на важных для врага моментах, есть попытки дезориентации общества и распространения панических настроений. Здесь основа цель - т.н." управляемый хаос"", – говорит Наев.

По его словам, период выборов для врага едва ли не лучшим моментом для скрытых спецопераций по расшатыванию ситуации, внесению раскола в общественное мнение, созданию неоправданной напряженности среди местного населения, может дестабилизировать обстановку в регионе.

"Поэтому на время выборов командования Объединенных сил ввело целый комплекс мер по нормализации ситуации и противодействия вражеской информационной агрессии", - подчеркнул Наев.

"От усиленной охраны общественного порядка до ежедневного информирования общества о событиях ООС – делаем все возможное, чтобы граждане спокойно и сознательно могли сделать свой выбор", - пояснил генерал-лейтенант.

"Украинская правда" в Threads

Темы: выборы президента 2019Объединенные силы на ДонбассеООС
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