Кількість порушень припинення вогню зменшилась на 19% – ОБСЄ

У першому кварталі 2019 року кількість порушень режиму припинення вогню, зафіксованих уздовж лінії зіткнення, зменшилася на 19%, порівняно з останнім кварталом 2018 року.

Про це йдеться у звіті Спостережної моніторингової місії ОБСЄ.

"Кількість вибухів, спричинених застосуванням озброєння, яке мало бути відведене згідно з Мінськими домовленостями, зменшилася на 13%", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що більшість порушень режиму припинення вогню, зафіксованих у першому кварталі 2019 року, була зосереджена в чотирьох гарячих точках уздовж лінії зіткнення.

Зокрема, у трикутнику Авдіївка-Ясинувата-Донецький аеропорт; у районах на схід і північний схід від Маріуполя; в районі, що обмежується населеними пунктами Попасна, Калинове, Первомайськ і Золоте, та в районах на південний захід, південь і південний схід від Світлодарська.

"Порушення режиму припинення вогню, зафіксовані за межами зони безпеки, були пов'язані з проведенням навчань із бойовою стрільбою. У першому кварталі 2019 року СММ зафіксувала близько 1 400 таких порушень, з яких приблизно 70% у непідконтрольних урядові районах", - йдеться в повідомленні.

Близько 55% усіх порушень режиму припинення вогню зафіксовано у темний час доби.

Також зазначається, що у першому кварталі 2019 року СММ зафіксувала 757 одиниць озброєння, розміщених із порушенням узгоджених ліній відведення, що на 19% менше, ніж у останньому кварталі 2018 року.

"Понад 60% таких одиниць озброєння були розміщені в непідконтрольних урядові районах, близько 40% – у підконтрольних", - йдеться у звіті.

Повідомляється, що в першому кварталі 2019 року спостерігачі 199 разів стикалися з обмеженнями свободи пересування СММ, які не були пов'язані з наявністю мін і невибухлих боєприпасів.

"Переважну більшість таких обмежень зафіксовано у непідконтрольних урядові районах Донецької та Луганської областей (86% усіх випадків). Такі інциденти були зосереджені поблизу кордону з Російською Федерацією, а також у районах на північ від непідконтрольного урядові Новоазовська", - підсумували в СММ ОБСЄ.