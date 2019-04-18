Количество нарушений прекращения огня уменьшилось на 19% – ОБСЕ

В первом квартале 2019 года количество нарушений режима прекращения огня, зафиксированных вдоль линии соприкосновения, уменьшилось на 19% по сравнению с последним кварталом 2018 года.

Об этом говорится в отчете Наблюдательной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"Количество взрывов, вызванных применением вооружения, которое должно быть отведено согласно минского договоренностям, уменьшилось на 13%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство нарушений режима прекращения огня, зафиксированных в первом квартале 2019 года, было сосредоточено в четырех горячих точках вдоль линии соприкосновения.

В частности, в треугольнике Авдеевка-Ясиноватая-Донецкий аэропорт; в районах на восток и северо-восток от Мариуполя; в районе, ограниченном населенными пунктами Попасная, Калиновое, Первомайск и Золотое, и в районах на юго-запад, юг и юго-восток от Светлодарска.

"Нарушения режима прекращения огня, зафиксированные за пределами зоны безопасности, были связаны с проведением учений по боевой стрельбе. В первом квартале 2019 года СММ зафиксировала около 1400 таких нарушений, из которых примерно 70% в неподконтрольных правительству районах", - говорится в сообщении.

Около 55% всех нарушений режима прекращения огня зафиксировано в темное время суток.

Также отмечается, что в первом квартале 2019 года СММ зафиксировала 757 единиц вооружения, размещенных с нарушением согласованных линий отвода, что на 19% меньше, чем в последнем квартале 2018 года.

"Более 60% таких единиц вооружения были размещены в неподконтрольных правительству районах, около 40% – в подконтрольных", - говорится в отчете.

Сообщается, что в первом квартале 2019 года наблюдатели 199 раз сталкивались с ограничениями свободы передвижения СММ, которые не были связаны с наличием мин и невзорвавшихся боеприпасов.

"Подавляющее большинство таких ограничений зафиксировано в неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей (86% всех случаев). Такие инциденты были сосредоточены вблизи границы с Российской Федерацией, а также в районах к северу от неподконтрольного правительству Новоазовска", - подытожили в СММ ОБСЕ.