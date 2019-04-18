З Дніпра до Перемишля зможуть поїхати без пересадок

"Укрзалізниця" з 19 квітня запроваджує курсування вагонів безпересадковим сполученням Дніпро (Україна) - Перемишль (Польща).

Про це 18 квітня повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

"У графіку руху пасажирських поїздів на цей рік передбачено курсування двох безпересадкових вагонів Дніпро-Перемишль", - повідомили у відомстві.

Відзначається, що безпересадкові вагони почнуть курсувати з Дніпра з 19 квітня 2019 року в складі поїзда № 86/85 Новоолексіївка – Львів, перепричеплення на станції Львів до поїзда № 90/89 Львів - Перемишль.

"Зворотно з Перемишля ці вагони курсуватимуть з 20 квітня 2019 року в складі поїзда № 35/36 Перемишль-Одеса з перепричепленням у Львові до поїзда № 70/69 Львів - Маріуполь", - зазначили в УЗ.

У залізниці повідомляють, що вартість квитка залежить від курсу валюти в день його купівлі.

Зокрема, станом на 18 квітня вартість квитка становить 1814,32 грн, а дитячий квиток у сполученні Дніпро-Перемишль коштує 1161,76 грн.

Також "Укрзалізниця" опублікувала розклад руху пасажирських поїздів.