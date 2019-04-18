С Днепра до Перемышля смогут поехать без пересадок

"Укрзализныця" с 19 апреля вводит курсирование вагонов беспересадочного сообщения Днепр (Украина) - Перемышль (Польша).

Об этом 18 апреля сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"В графике движения пассажирских поездов на этот год предусмотрено курсирование двух беспересадочных вагонов Днепр-Перемышль", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что беспересадочные вагоны начнут курсировать из Днепра с 19 апреля в составе поезда № 86/85 Новоалексеевка - Львов, с переприцепкой на станции Львов до поезда № 90/89 Львов - Перемышль.

"Обратно из Перемышля эти вагоны будут курсировать с 20 апреля в составе поезда №35/36 Перемышль-Одесса с переприцепкой во Львове к поезду № 70/69 Львов - Мариуполь", - отметили в УЗ.

В "Укрзализныце" сообщают, что стоимость билета зависит от курса валюты в день его покупки.

В частности, 18 апреля стоимость билета составляет 1814,32 грн, а детский билет сообщением Днепр-Перемышль стоит 1161,76 грн.

Также "Укрзализныця" опубликовала расписание движения пассажирских поездов.