Шахрай взяв $500 тисяч хабара нібито для Луценка з Матіосом і погорів

Правоохоронці затримали чоловіка, який взяв у знайомих хабар у півмільйона доларів начебто для генпрокурора Юрія Луценка та його заступника Анатолія Матіоса.

Про це повідомила у Facebook речниця голови ГПУ Лариса Сарган.

"500 тисяч доларів. Кому? Начебто генпрокурору і його заступнику у формі "хабара". Хто взяв? Шахрай, який вирішив заробити, прикриваючись відомими іменами", - пише вона.

Сарган розповіла, що у 2018 році судили двох громадян за вимагання і незаконне поводження зі зброєю. На початку лютого 2019 року один знайомий повідомив їм, що має можливість переконати генпрокурора та його заступника закрити це кримінальне провадження. За це їм треба надати 500 тисяч доларів.

"Горе-заробітчанина затримано безпосередньо після передачі всієї суми в півмільйона доларів", - каже речниця.