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Мошенник взял $500 тысяч взятки якобы для Луценко с Матиосом и погорел

Четверг, 18 апреля 2019, 17:30

Правоохранители задержали мужчину, который взял у знакомых взятку в полмиллиона долларов якобы для генпрокурора Юрия Луценко и его заместителя Анатолия Матиоса.

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь главы ГПУ Лариса Сарган.

"500 тисяч долларов. Кому? Вроде как генпрокурору и его заместителю в форме "взятки". Кто взял? Мошенник, решил заработать, прикрываясь известными именами", - пишет она.

Сарган рассказала, что в 2018 году судили двух граждан за вымогательство и незаконное обращение с оружием. В начале февраля 2019 года один знакомый сообщил им, что имеет возможность убедить генпрокурора и его заместителя закрыть это уголовное производство. За это им надо дать 500 тысяч долларов.

"Горе-заробитчанина задержали непосредственно после передачи всей суммы в полмиллиона долларов", - говорит пресс-секретарь.

Украинская правда

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Темы: ЛуценкоМатиосвзяткакриминал
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