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Минюст США опубликовал отчет о Трампе и связях с РФ

Четверг, 18 апреля 2019, 19:20
Минюст США опубликовал отчет о Трампе и связях с РФ
sky news

Министерство юстиции США опубликовало отчет спецпрокурора Роберта Мюллера о связи президента Дональда Трампа с Россией.

В опубликованном отчете говорится о многочисленных связях Трампа с Россией, но нет доказательств, свидетельствующих о совершении им преступления.

"Кампания в соцсетях и операции ГРУ по взлому сайтов и почты совпадают с серией контактов между представителями кампании Трампа и индивидами со связями с российским правительством", - отмечается в докладе.

Офис спецпрокурора Мюллера расследовал перешли ли или эти контакты представителей кампании Трампа дальше в сговор или координацию действий с Россией, которая пыталась повлиять на выборы США в 2016 году.

"Хотя расследование выявило, что российское правительство понимало, что оно будет иметь преимущества от президентства Трампа и работало, чтобы обеспечить результат, и представители Трампа ожидали, что у них будут электоральные преимущества от похищенной и опубликованной информации благодаря российским усилиям, расследование не выявило, что представители кампании Трампа сговорились или координировали работу с российским правительством, целью которого было вмешательство в избирательный процесс", - сообщается в отчете.

Контакты представителей Трампа с Россией состояли из бизнес связей, предложений помощи во время кампании, предложения личной встречи с тогда еще кандидатом в президенты Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, приглашений на встречи между представителями кампании Трампа и членами правительства РФ и предложений по улучшению отношений между США и РФ.

Напомним:

  • Согласно итогам расследования, проведенного спецпрокурором Робертом Мюллером, ни президент США Дональд Трамп, ни кто-либо из его помощников не вступали в сговор и не координировали вмешательство России в выборы 2016 года.
  • Американские спецслужбы пришли к выводу, что Россия вмешалась в президентскую гонку 2016 года, пытаясь обернуть результаты выборов в пользу Дональда Трампа. Россия отрицает вмешательство в выборы.

Мария Думанская, УП

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Темы: СШАРосcияТрампвиборы
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