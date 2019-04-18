Зеленський представив свою команду

Кандидат у президенти Володимир Зеленський показав представників своєї команди.

Це він зробив в ефірі програми "Право на владу" на каналі олігарха Ігоря Коломойського "1+1".

Зеленський прийшов до телестудії разом із представниками своєї команди.

"Це експерти, це моя команда, професійні люди, фахівці, молоді і світлі, розумні люди, які підуть зі мною в адміністрацію президента, а хто з них буде найкращим обійме ту, чи іншу посаду… Три місяці ми працювали, це все волонтери в політиці, це наша соціальна місія, і це правда і ми з цими людьми будемо будувати Україну, сильну, потужну, свободну Україну, яка не є молодша сестра Росії, яка не є корумпований партнер Європи, а наша незалежна Україна"", - сказав Зеленський.

Після цього він почав представляти їх по черзі:

Руслан Стефанчук – "наш ідеолог, відповідає за реформування державних і правових інституцій та законопроектну роботу, великий науковець у всіх значеннях цього слова, людина з великим ідеями і великим серцем".

Іван Баканов – "голова партії "Слуга народу", відповідає за взаємність з Верховною Радою України"

Дмитро Разумков – питання внутрішньої політики

Олександр Данилюк – міжнародні відносини, фінансова та банківська політика. "Олександр був міністром – це єдиний мінус. Вважаю, щоб зруйнувати стару систему потрібні такі фахові люди", сказав Зеленський.

Руслан Рябошапка – правоохоронна та антикорупційна політика

Галина Янченко – допомагає Рябошапці, експерт з антикорупційної політики і діджитал-рішень для держави

Денис Монастирський – правоохоронні органи

Сергій Іонушась – органи правосуддя

Іван Апаршин – експерт з безпеки та оборони

Ірина Венедіктова – відповідає за реформи у судовій системі

Данило Гетьманцев – економіка, фінанси та оподаткування

Вікторія Страхова – відповідає за банківську діяльність

Михайло Федоров – керівник діджитал-напрямку ЗеКоманди

Олександр Мережко – експерт з питань міжнародних відносин та народовладдя

Олег Бондаренко – очолює напрямок екологічної політики

Марина Бардіна –відповідає за реалізацію політики рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

Сергій Кальченко – експерт з виборчого законодавства, європейських стандартів у сфері прав людини

Андрій Герус – відповідає за напрямки енергетики, ЖКХ та антимонопольне регулювання

Сергій Бабак – експерт з освіти і науки

Євген Комаровський – радник з медицини