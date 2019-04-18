Зеленский представил свою команду

Кандидат в президенты Владимир Зеленский показал представителей своей команды.

Это он сделал в эфире программы "Право на власть" на канале олигарха Игоря Коломойского "1+1".

Зеленский пришел в телестудию вместе с представителями своей команды.

"Это эксперты, это моя команда, профессиональные люди, специалисты, молодые и светлые, умные люди, которые пойдут со мной в администрацию президента, а кто из них будет лучшим займет ту или иную должность ... Три месяца мы работали, это все волонтеры в политике, это наша социальная миссия, и это правда, и мы с этими людьми будем строить Украину, сильную, мощную, свободную Украину, которая не есть младшей сестрой России, не является коррумпированным партнером Европы, а наша независимая Украина", - сказал Зеленский .

После этого он начал представлять их по очереди:

Руслан Стефанчук - "наш идеолог, отвечает за реформирование государственных и правовых институтов и законопроектную работу, большой ученый во всех смыслах этого слова, человек с большим идеями и большим сердцем".

Иван Баканов - "председатель партии "Слуга народа", отвечает за взаимность с Верховной Радой Украины"

Дмитрий Разумков - вопрос внутренней политики

Александр Данилюк - международные отношения, финансовая и банковская политика. "Александр был министром - это единственный минус. Считаю, чтобы разрушить старую систему нужны такие профессиональные люди", - сказал Зеленский.

Руслан Рябошапка - правоохранительная и антикоррупционная политика

Галина Янченко - помогает Рябошапке, эксперт по антикоррупционной политике и диджитал-решениям для государства

Денис Монастырский - правоохранительные органы

Сергей Ионушас - органы правосудия

Иван Апаршин - эксперт по безопасности и обороне

Ирина Венедиктова - отвечает за реформы в судебной системе

Даниил Гетьманцев - экономика, финансы и налогообложение

Виктория Страховая - отвечает за банковскую деятельность

Михаил Федоров - руководитель диджитал-направления ЗеКоманды

Александр Мережко - эксперт по вопросам международных отношений и народовластия

Олег Бондаренко - возглавляет направление экологической политики

Марина Бардина - отвечает за реализацию политики равных прав и возможностей женщин и мужчин

Сергей Кальченко - эксперт по избирательному законодательству, европейским стандартам в области прав человека

Андрей Герусь - отвечает за направления энергетики, ЖКХ и антимонопольное регулирование

Сергей Бабак - эксперт по образованию и науке

Евгений Комаровский - советник по медицине