Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський: Не хочу, щоб через 5 років мене наздогнали і сказали: "Ти такий, як Порох"

Четвер, 18 квітня 2019, 21:56

Шоумен і кандидат у президенти Володимир зеленський заявив, що йде у президенти, щоб зробити країну кращою і не хоче, щоб через п'ять років його президентської каденції хтось сказав йому, що він "такий же як Порох".

Про це він сказав в ефірі програми "Право на владу".

Так, на питання: "Чим ви відрізняєтеся від попередників?", Зеленський відповів, що хоче бути президентом достойної країни і не збирається тікати через 5 років.

"Я  хочу бути президентом достойної країни, людиною, яку не наздоженуть після 5 років, дай бог, нормального правління, дай бог, нормальної команди, не хочу, щоб мене на вулиці наздогнав хтось і сказав: "Ти такий же, як Порох"", - сказав він.

При цьому на попереджувальні знаки ведучої Зеленський додав: "Вибачте, будь ласка. Це не прізвище. Просто для кожного з нас це дуже сильно наболіло".

За його словами, він хоче привести команду професіоналів і не вказувати їм, що робити, а хоче зламати систему.

"Все це знаєте, схоже на колоду карт краплених, де королі і шістки змінюються місцями всі ці роки, а ставка дуже велика. Ставка страшна - людське життя", - сказав кандидат у президенти.

Він наголосив, що за ці роки з країни поїхало 9 мільйонів людей це ганьба для країни.

"Вибачте експерти, всі реформи - це все нікому не потрібно. Це все для кого, якщо через 5 років поїде ще півкраїни? Тому це соціальна місія, кожен із нас має зробити все, що він може. Просто взяти, і вийти з зони комфорту, як я це зробив", - заявив Зеленський.

"Я знаходжуся у цьому бізнесі. Але цей бізнес - велика праця нашої команди, але за те, що у мене вийшло я вдячний жителям України, громадянам України, нашій країні. Я став знаменитою і забезпеченою людиною завдяки цій країні. Тому зроблю все, що зможу, приведу розумних людей. Не справлюсь - піду", - наголосив він.

Зеленський додав, що під час першого президентського терміну не можна думати про те, що робити на другому, а робити зміни тепер і зараз.

Яна Міланова, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Зеленськийвибори президента 2019
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
Зеленський
Підтримувати Україну завжди буде нашою метою – президент Чехії
Зеленський: "Ми наступаємо. Ініціатива зараз у нас"
Зеленський про обіцянку членства в НАТО: Це не така висока ціна за війну
Останні новини
09:18
Проти світового порядку насильства - Анналена Бербок
09:06
Соломія Бобровська: Суспільство просто волає, що хоче бачити Зеленського і Залужного спільно і разом
09:00
ЄС передав пакет нелетального обладнання для армії Молдови
08:33
Генштаб: Росіяни вдарили по Києву 10 балістичними ракетами, на фронті намагаються оточити Авдіївку
08:33
фото Двоє поранених, зруйновані підприємство і ангар, пошкоджені 11 авто − наслідки удару по Одещині
08:18
КПП у Дорогуську повністю розблокований, на проїзд всієї черги вантажівок потрібно більше доби
08:06
Втрати Росії у війні сягнули 341 500 солдатів
07:50
Київ запрошує Туска з візитом найближчим часом – ЗМІ
07:37
фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53
07:14
Повітряні сили повідомили про збиті російські ракети і "Шахеди": 20 з 20
Усі новини...
Реклама: