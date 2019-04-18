Зеленський: Не хочу, щоб через 5 років мене наздогнали і сказали: "Ти такий, як Порох"

Шоумен і кандидат у президенти Володимир зеленський заявив, що йде у президенти, щоб зробити країну кращою і не хоче, щоб через п'ять років його президентської каденції хтось сказав йому, що він "такий же як Порох".

Про це він сказав в ефірі програми "Право на владу".

Так, на питання: "Чим ви відрізняєтеся від попередників?", Зеленський відповів, що хоче бути президентом достойної країни і не збирається тікати через 5 років.

"Я хочу бути президентом достойної країни, людиною, яку не наздоженуть після 5 років, дай бог, нормального правління, дай бог, нормальної команди, не хочу, щоб мене на вулиці наздогнав хтось і сказав: "Ти такий же, як Порох"", - сказав він.

При цьому на попереджувальні знаки ведучої Зеленський додав: "Вибачте, будь ласка. Це не прізвище. Просто для кожного з нас це дуже сильно наболіло".

За його словами, він хоче привести команду професіоналів і не вказувати їм, що робити, а хоче зламати систему.

"Все це знаєте, схоже на колоду карт краплених, де королі і шістки змінюються місцями всі ці роки, а ставка дуже велика. Ставка страшна - людське життя", - сказав кандидат у президенти.

Він наголосив, що за ці роки з країни поїхало 9 мільйонів людей це ганьба для країни.

"Вибачте експерти, всі реформи - це все нікому не потрібно. Це все для кого, якщо через 5 років поїде ще півкраїни? Тому це соціальна місія, кожен із нас має зробити все, що він може. Просто взяти, і вийти з зони комфорту, як я це зробив", - заявив Зеленський.

"Я знаходжуся у цьому бізнесі. Але цей бізнес - велика праця нашої команди, але за те, що у мене вийшло я вдячний жителям України, громадянам України, нашій країні. Я став знаменитою і забезпеченою людиною завдяки цій країні. Тому зроблю все, що зможу, приведу розумних людей. Не справлюсь - піду", - наголосив він.

Зеленський додав, що під час першого президентського терміну не можна думати про те, що робити на другому, а робити зміни тепер і зараз.