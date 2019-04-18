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Зеленский: Не хочу, чтобы через 5 лет меня догнали и сказали: "Ты такой, как Порох"

Четверг, 18 апреля 2019, 21:56

Шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский заявил, что идет в президенты, чтобы сделать страну лучше и не хочет, чтобы через пять лет его президентской каденции кто-то сказал ему, что он "такой же как Порох".

Об этом он сказал в эфире программы "Право на власть".

Так, на вопрос: "Чем вы отличаетесь от предшественников?", Зеленский ответил, что хочет быть президентом достойной страны и не собирается бежать через 5 лет.

"Я хочу быть президентом достойной страны, человеком, которого не догонят после 5 лет, дай бог, нормального правления, дай бог, нормальной команды, не хочу, чтобы меня на улице догнал кто-то и сказал: "Ты такой же, как Порох"" , - сказал он.

При этом на предупредительные знаки ведущей Зеленский добавил: "Извините, пожалуйста. Это не фамилия. Просто для каждого из нас это очень сильно наболело".

По его словам, он хочет привести команду профессионалов и не указывать им, что делать, а хочет сломать систему.

"Все это знаете, похоже на колоду карт крапленых, где короли и шестерки меняются местами все эти годы, а ставка очень велика. Ставка страшная - человеческая жизнь", - сказал кандидат в президенты.

Он отметил, что за эти годы из страны уехало 9 миллионов человек - это позор для страны.

"Простите эксперты, все реформы - это все никому не нужно. Это все для кого, если через 5 лет уедет еще полстраны? Поэтому это социальная миссия, каждый из нас должен сделать все, что он может. Просто взять и выйти из зоны комфорта, как я это сделал", - заявил Зеленский.

"Я нахожусь в этом бизнесе. Но этот бизнес - большой труд нашей команды, но за то, что у меня получилось я благодарен жителям Украины, гражданам Украины, нашей стране. Я стал знаменитым и обеспеченным человеком благодаря этой стране. Поэтому сделаю все, что смогу, приведу умных людей. Не справлюсь - уйду", - подчеркнул он.

Зеленский добавил, что во время первого президентского срока нельзя думать о том, что делать на втором, а делать изменения здесь и сейчас.

Яна Миланова, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Зеленскийвыборы президента 2019
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