Зеленський: Гарантую, що Приватбанк буде стабільним

Кандидат у президенти Володимир Зеленський заявляє, що стоятиме на захисті українців у питанні Приватбанку, що цей державний банк буде стабільним, і все буде гаразд.

Про це він заявив в ефірі програми "Право на владу".

"Я вам гарантую, що я зроблю все, щоб Приватбанк був стабільним банком в Україні і ніяк не повпливав на будь-які економічні та банківські питання", - сказав Зеленський.

Він додав, що не знає, яким чином "кишеньковий суд діючого президента" визнав незаконною націоналізацію Приватбанку.

"Я розумію, що це рішення – глобальне і проблемне для наступного президента, але для діючого відповідь проста (те, що ми говорили про мої зв’язки з Коломойським – можемо детально про це говорити) – мені здається, що сьогодні суспільство отримало відповідь, хто є маріонеткою Коломойського", - сказав Зеленський.

На репліку, що суддя Вовк міг прийняти таке рішення в угоду майбутньому президенту, Зеленський сказав:

"Я не знаю пана Вовка, а з паном Коломойським говорю суто щодо нашого партнерства з каналом 1+1. А з приводу Приватбанку, які би там не були дії, я буду на захисті України. Я не буду робити жодних дій, не буду брати участі ні в яких корупційних схемах, щоб комусь щось вертати".

Він також додав, що не має 2 мільярдів доларів, "щоб комусь вертати."

На питання, чи можна сказати, що Коломоський може забути про Приватбанк, Зеленський сказав:

"Чесно кажучи, мені все одно, про що зараз думає, згадує чи забуває Ігор Валерійович".

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Фокус на Приватбанк. Чи поверне Зеленський Коломойському банк після виборів

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