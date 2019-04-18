Зеленський: Гарантую, що Приватбанк буде стабільним

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Четвер, 18 квітня 2019, 21:59

Кандидат у президенти Володимир Зеленський заявляє, що стоятиме на захисті українців у питанні Приватбанку, що цей державний банк буде стабільним, і все буде гаразд.  

Про це він заявив в ефірі програми "Право на владу".

"Я вам гарантую, що я зроблю все, щоб Приватбанк був стабільним банком в Україні і ніяк не повпливав на будь-які економічні та банківські питання", - сказав Зеленський. 

Він додав, що не знає, яким чином "кишеньковий суд діючого президента" визнав незаконною націоналізацію Приватбанку.

"Я розумію, що це рішення –  глобальне і проблемне для наступного президента, але для діючого відповідь проста (те, що ми говорили про мої зв’язки з Коломойським – можемо детально про це говорити) – мені здається, що сьогодні суспільство отримало відповідь, хто є маріонеткою Коломойського", - сказав Зеленський.  

На репліку, що суддя Вовк міг прийняти таке рішення в угоду майбутньому президенту, Зеленський сказав:

"Я не знаю пана Вовка, а з паном Коломойським говорю суто щодо нашого партнерства з каналом  1+1. А з приводу Приватбанку, які би там не були дії, я буду на захисті України. Я не буду робити жодних дій, не буду брати участі ні в яких корупційних схемах, щоб комусь щось вертати".  

Він також додав, що не має 2 мільярдів доларів, "щоб комусь вертати."

На питання, чи можна сказати, що Коломоський може забути про Приватбанк, Зеленський сказав:

"Чесно кажучи, мені все одно, про що зараз думає, згадує чи забуває Ігор Валерійович".

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Фокус на Приватбанк. Чи поверне Зеленський Коломойському банк після виборів

Нагадаємо:

  • 18 квітня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету Міністрів щодо націоналізації Приватбанку.
  • Суд визнав протиправним і скасував рішення про виведення неплатоспроможного "Приватбанку" з ринку за участю держави.
  • В НБУ вважають, що екс-акціонер Приватбанку Ігор Коломойський не отримає компенсацію за націоналізацію фінансової установи, оскільки не зможе довести в суді факт заподіяння йому збитків.

Ірина Балачук, УП

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Теми: Зеленський Приват


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