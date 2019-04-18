Зеленський: Гарантую, що Приватбанк буде стабільним
Кандидат у президенти Володимир Зеленський заявляє, що стоятиме на захисті українців у питанні Приватбанку, що цей державний банк буде стабільним, і все буде гаразд.
Про це він заявив в ефірі програми "Право на владу".
"Я вам гарантую, що я зроблю все, щоб Приватбанк був стабільним банком в Україні і ніяк не повпливав на будь-які економічні та банківські питання", - сказав Зеленський.
Він додав, що не знає, яким чином "кишеньковий суд діючого президента" визнав незаконною націоналізацію Приватбанку.
"Я розумію, що це рішення – глобальне і проблемне для наступного президента, але для діючого відповідь проста (те, що ми говорили про мої зв’язки з Коломойським – можемо детально про це говорити) – мені здається, що сьогодні суспільство отримало відповідь, хто є маріонеткою Коломойського", - сказав Зеленський.
На репліку, що суддя Вовк міг прийняти таке рішення в угоду майбутньому президенту, Зеленський сказав:
"Я не знаю пана Вовка, а з паном Коломойським говорю суто щодо нашого партнерства з каналом 1+1. А з приводу Приватбанку, які би там не були дії, я буду на захисті України. Я не буду робити жодних дій, не буду брати участі ні в яких корупційних схемах, щоб комусь щось вертати".
Він також додав, що не має 2 мільярдів доларів, "щоб комусь вертати."
На питання, чи можна сказати, що Коломоський може забути про Приватбанк, Зеленський сказав:
"Чесно кажучи, мені все одно, про що зараз думає, згадує чи забуває Ігор Валерійович".
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Фокус на Приватбанк. Чи поверне Зеленський Коломойському банк після виборів
Нагадаємо:
- 18 квітня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету Міністрів щодо націоналізації Приватбанку.
- Суд визнав протиправним і скасував рішення про виведення неплатоспроможного "Приватбанку" з ринку за участю держави.
- В НБУ вважають, що екс-акціонер Приватбанку Ігор Коломойський не отримає компенсацію за націоналізацію фінансової установи, оскільки не зможе довести в суді факт заподіяння йому збитків.
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