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Зеленский: Гарантирую, что Приватбанк будет стабильным

Четверг, 18 апреля 2019, 21:59

Кандидат в президенты Владимир Зеленский заявляет, что будет стоять на защите украинцев в вопросе Приватбанка, что этот государственный банк будет стабильным, и все будет хорошо.

Об этом он заявил в эфире программы "Право на власть".

"Я вам гарантирую, что я сделаю все, чтобы Приватбанк был стабильным банком в Украине и никак не повлиял на какие-либо экономические и банковские вопросы", - сказал Зеленский. 

Он добавил, что не знает, каким образом "карманный суд действующего президента" признал незаконной национализацию Приватбанка.

"Я понимаю, что это решение – глобальное и проблемное для следующего президента, но для действующего ответ прост (то, что мы говорили о моих связях с Коломойским – можем подробно об этом говорить) – мне кажется, что сегодня общество получило ответ, кто является марионеткой Коломойского", - сказал Зеленский.

На реплику, что судья Вовк мог принять такое решение в угоду будущему президенту, Зеленский сказал:

"Я не знаю господина Вовка, а с господином Коломойским говорю сугубо о нашем партнерстве с каналом 1+1. А по поводу Приватбанка, какие бы там не были действия, я буду на защите Украины. Я не буду делать никаких действий, не буду участвовать ни в каких коррупционных схемах, чтобы кому-то что-то возвращать".

Он также добавил, что не имеет 2 миллиардов долларов, "чтобы кому-то возвращать".

На вопрос, можно ли сказать, что Коломоський может забыть о Приватбанке, Зеленский сказал:

"Честно говоря, мне все равно, о чем сейчас думает, вспоминает или забывает Игорь Валерьевич".

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Фокус на Приватбанк. Вернет ли Зеленский Коломойскому банк после выборов

Напомним:

  • Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету Министров о национализации Приватбанка.
  • Суд признал противоправным и отменил решение о выводе неплатежеспособного "Приватбанка" с рынка при участии государства.
  • В НБУ считают, что экс-акционер Приватбанка Игорь Коломойский не получит компенсацию за национализацию финансового учреждения, поскольку не сможет доказать в суде факт причинения ему убытков.

Ирина Балачук, УП

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Темы: ЗеленскийПриват
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