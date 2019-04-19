"Я не здаюся і не здамся": Порошенко звернувся до виборців методом Зеленського

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П'ятниця, 19 квітня 2019, 03:30

Президент України Петро Порошенко звернувся до виборців за допомогою відеоролика – способом, яким активно користувався його опонент у боротьбі за посаду президента Володимир Зеленський.

Відео опубліковано на сторінці Петра Порошенка в facebook.

"5 років тому, ви довірилися мені. Я робив помилки, але мені точно не соромно за ці 5 років. Подивіться навколо: безвіз, незалежна церква, сильна армія, стартапи, країна приваблива для міжнародних інвестицій, прогресивна молодь, яка реалізує себе, мода на українське – одяг, технології, музику. Ми перетворюємося на країну можливостей", - каже Порошенко.

"Та зараз я зрозумів, що мало з вами говорив, я займався країною. І тому зараз я намагаюся достукатися до вас усіма засобами. Використовую методи опонента, і можливо навіть виглядаю незвично, але я цього не боюся, якщо так ви мене почуєте. Я не здаюся і не здамся. Я буду боротися за Україну як Президент, як кандидат, як громадянин!", - заявив він.

У передвиборчій кампанії кандидат у президенти Володимир Зеленський зробив акцент на застосуванні можливостей соціальних мереж YouTube, FB, Instagram, twitter, Telegram для комунікацій з виборцями і поширення відероликів і політичної реклами.

Його опоненти, в тому числі і Порошенко, більше віддавали перевагу класичним методам ведення передвиборчої кампанії.

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Теми: Порошенко вибори президента 2019


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