Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Я не сдаюсь и не сдамся" Порошенко обратился к избирателям методом Зеленского

Пятница, 19 апреля 2019, 03:30

Президент Украины Петр Порошенко обратился к избирателям с помощью видеоролика - способом, которым активно пользовался его оппонент в борьбе за пост президента Владимир Зеленский.

Видео опубликовано на странице Петра Порошенко в facebook.

"5 лет назад, вы доверились мне. Я делал ошибки, но мне точно не стыдно за эти 5 лет. Посмотрите вокруг: безвиз, независимая церковь, сильная армия, стартапы, страна привлекательна для международных инвестиций, прогрессивная молодежь, которая реализует себя, мода на украинское - одежду, технологии, музыку. Мы превращаемся в страну возможностей", - говорит Порошенко.

"И сейчас я понял, что мало с вами говорил, я занимался страной. И поэтому сейчас я пытаюсь достучаться до вас всеми средствами. Использую методы оппонента, и возможно даже выгляжу необычно, но я этого не боюсь, если так вы меня услышите. Я не сдаюсь и не сдамся. Я буду бороться за Украину как Президент, как кандидат, как гражданин", - заявил он.

В предвыборной кампании кандидат в президенты Владимир Зеленский сделал акцент на применении возможностей социальных сетей YouTube, FB, Instagram, twitter, Telegram для коммуникаций с избирателями и распространения видероликов и политической рекламы.

Его оппоненты, в том числе и Порошенко, больше отдавали предпочтение классическим методам ведения предвыборной кампании.

Читайте также: Председатель диджитал-команды Зеленского: Мы сами просим кликать на "Бениного клоуна"

"Украинская правда" в Threads

Темы: Порошенковыборы президента 2019
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Все новости...
Порошенко
Найем об оскорблениях "порохоботов" в сети: "Порошенко должен понести за это политическую ответственность"
Александр Мартыненко: как руководят президенты, роль Ермака, политика за кулисами
Украина и ее "если бы"
Последние новости
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
21:33
ОбновленоВторой раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
21:32
В Риге обыскали Дом Москвы за возможное нарушение санкций ЕС
21:17
Правительство продлило отмену НДС и пошлины на ввоз беспилотников до 2025 года
21:13
Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов
21:09
Швеция распространяет временную защиту на всех украинцев, которые находятся там законно
Все новости...
Реклама: