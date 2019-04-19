"Я не сдаюсь и не сдамся" Порошенко обратился к избирателям методом Зеленского

Президент Украины Петр Порошенко обратился к избирателям с помощью видеоролика - способом, которым активно пользовался его оппонент в борьбе за пост президента Владимир Зеленский.

Видео опубликовано на странице Петра Порошенко в facebook.

"5 лет назад, вы доверились мне. Я делал ошибки, но мне точно не стыдно за эти 5 лет. Посмотрите вокруг: безвиз, независимая церковь, сильная армия, стратапы, страна привлекательна для международных инвестиций, прогрессивная молодежь, которая реализует себя, мода на украинское - одежду, технологии, музыку. Мы превращаемся в страну возможностей", - говорит Порошенко.

"И сейчас я понял, что мало с вами говорил, я занимался страной. И поэтому сейчас я пытаюсь достучаться до вас всеми средствами. Использую методы оппонента, и возможно даже выгляжу необычно, но я этого не боюсь, если так вы меня услышите. Я не сдаюсь и не сдамся. Я буду бороться за Украину как Президент, как кандидат, как гражданин", - заявил он.

В предвыборной кампании кандидат в президенты Владимир Зеленский сделал акцент на применении возможностей социальных сетей YouTube, FB, Instagram, twitter, Telegram для коммуникаций с избирателями и распространения видероликов и политической рекламы.

Его оппоненты, в том числе и Порошенко, больше отдавали предпочтение классическим методам ведения предвыборной кампании.

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