Філарет: На виборах треба голосувати за збереження Української Держави

Колишній предстоятель УПЦ КП патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет звернувся до вірян із закликом голосувати за збереження України і її цивілізаційного вибору.

Відповідне звернення опубліковано на сайті cerkva.info.

"Україна переживає нині момент складних випробувань. На кону саме її існування, як держави. Московський агресор окупував частину наших земель, на фронті гинуть наші воїни. Церква молиться за цілісність України і за загиблих героїв. Церква молиться за перемогу і за єдність українського народу. Без єдності не може бути досягнено перемоги над окупантом і збережено цивілізаційний вибір України, нашу спільність з Європою", - йдеться у зверненні.

"Церква молиться за те, щоб Господь дав мудрість нашому народові зробити такий вибір під час нинішніх президентських виборів, який зберіг би нашу Українську державу, забезпечив її суверенітет, цілісність і майбутнє", - заявив Філарет.

Він висловив занепокоєння тим, що протягом передвиборчої кампанії в суспільстві лунали висловлювання спрямовані проти європейського вибору України, зневажалася пам’ять героїв Небесної сотні і загиблих на російсько-українській війні воїнів.

"Зневага до самої України, культури й мови українського народу – недопустима", - заявив патріарх.

"Деякі засоби інформації в період виборчої кампанії ображають нашу Церкву, вживаючи такі вислови, як "перепатріархатити" Українську Церкву, отриманий від Вселенського Патріарха Варфоломія Томос про автокефалію Української Православної Церкви, для отримання якого немало потрудився діючий Президент, називають "термосом", - сказано у зверненні.

Патріарх Філарет також звернув увагу на те, що громадяни справедливо обурені корупцією і відсутністю справжнього правосуддя.

"Церква печалиться таким станом в країні і, молячись за її уряд, висловлює вимогу мільйонів громадян взяти курс на справжні реформи, на побудову відповідальної перед народом держави. Саме такий курс завадить відновленню антиукраїнських сил і посилить Україну в боротьбі з російським агресором", - заявив він.

"На виборах треба голосувати за збереження Української Держави, за її незалежність і свободу, за яку віддають своє життя на Донбасі наші кращі сини і дочки", - підкреслив Філарет.