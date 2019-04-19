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Филарет: На выборах надо голосовать за сохранение украинского государства

Пятница, 19 апреля 2019, 08:02

Бывший предстоятель УПЦ КП патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет обратился к верующим с призывом голосовать за сохранение Украины и ее цивилизационного выбора.

Соответствующее обращение опубликовано на сайте cerkva.info.

"Украина переживает сейчас момент сложных испытаний. На кону само ее существование как государства. Московский агрессор оккупировал часть наших земель, на фронте гибнут наши воины. Церковь молится за целостность Украины и за погибших героев. Церковь молится за победу и за единство украинского народа. Без единства не может быть достигнута победа над оккупантом и сохранен цивилизационный выбор Украины, наша общность с Европой", - говорится в обращении.

"Церковь молится за то, чтобы Господь дал мудрость нашему народу сделать такой выбор во время нынешних президентских выборов, который сохранил бы наше Украинское государство, обеспечил ее суверенитет, целостность и будущее", - заявил Филарет.

Он выразил обеспокоенность тем, что в течение предвыборной кампании в обществе звучали высказывания направленные против европейского выбора Украины, оскорблялась память героев Небесной сотни и погибших на российско-украинской войне воинов.

"Неуважение к самой Украине, культуре и языку украинского народа - недопустима", - заявил патриарх.

"Некоторые средства массовой информации в период избирательной кампании оскорбляют нашу Церковь, употребляя такие выражения, как "перепатриархатить" Украинскую Церковь, полученный от Вселенского Патриарха Варфоломея Томос об автокефалии Украинской Православной Церкви, для получения которого немало потрудился действующий Президент, называют "термосом", - сказано в обращении.

Патриарх Филарет также обратил внимание на то, что граждане справедливо возмущены коррупцией и отсутствием настоящего правосудия.

"Церковь печалиться таким положением в стране и, молясь за ее правительство, выражает требование миллионов граждан взять курс на настоящие реформы, построение ответственного перед народом государства. Именно такой курс помешает восстановлению антиукраинских сил и усилит Украину в борьбе с российским агрессором", - заявил он.

"На выборах надо голосовать за сохранение украинского государства, за ее независимость и свободу, за которую отдают свою жизнь на Донбассе наши лучшие сыновья и дочери", - подчеркнул Филарет.

Темы: церковьФиларетвыборы президента 2019
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