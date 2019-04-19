Голова ЦВК: Не псуйте бюлетень, обдумано зробіть свій вибір

Голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук закликає не псувати бюлетені і не фотографувати їх у кабіні для таємного голосування під час другого туру виборів 21 квітня.

Вона зазначила у Facebook, що за результатами голосування 31 березня майже чверть мільйона бюлетенів визнали недійсними: "Причиною цього стали, часом і незаконні, дії громадян. Бюлетені свідомо псували".

"Але це не прояв позиції. Це, фактично, образа великої кількості людей: працівників "Поліграфкомбінату "Україна", які працювали навіть уночі, щоб вчасно надрукувати і запакувати; людей, які розвозили бюлетені; зрештою, членів дільничних комісій, які ці бюлетені отримали, видавали, а потім і рахували", – зазначила Сліпачук.

Голова ЦВК також нагадала, виготовлення бюлетенів відбувалося за кошт державного бюджету – "а це теж наші з вами гроші".

"Законом "Про вибори президента України" встановлено, що фотографування, відеофіксація в будь-який спосіб результатів волевиявлення виборців в кабіні для таємного голосування, а також демонстрація виборцем результатів волевиявлення у приміщенні для голосування забороняються", – нагадала вона.

"Тому дії деяких виборців, в тому числі і політиків, під час дня голосування 31 березня, коли у мережі публікувалися фото бюлетенів з їх вибором чи привселюдно демонструвалися бюлетені у ДВК – є порушенням таємниці голосування", – наголосила Сліпачук.

"Голосування чи неголосування за того чи іншого кандидата, прізвище якого є у виборчому бюлетені, – це особисте рішення кожного. Якщо ви все-таки прийшли на дільницю, то не порушуйте закон, а обдумано зробіть свій вибір", – резюмувала вона.