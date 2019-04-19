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Глава ЦИК: Не портьте бюллетень, обдуманно сделайте свой выбор

Пятница, 19 апреля 2019, 08:54

Глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук призывает не портить бюллетени и не фотографировать их в кабине для тайного голосования во время второго тура выборов 21 апреля.

Она отметила в Facebook, что по результатам голосования 31 марта почти четверть миллиона бюллетеней признаны недействительными: "Причиной этого стали, порой и незаконные, действия граждан. Бюллетени сознательно портили".

"Но это не проявление позиции. Это, фактически, оскорбление большого количества людей: работников "Полиграфкомбината "Украина", которые работали даже ночью, чтобы вовремя напечатать и упаковать; людей, которые развозили бюллетени; в конце концов, членов участковых комиссий, которые эти бюллетени получили, выдавали, а потом и считали", – отметила Слипачук.

Глава ЦИК также напомнила, изготовление бюллетеней происходило за счет государственного бюджета – "а это тоже наши с вами деньги".

"Законом "О выборах президента Украины" установлено, что фотографирование, видеофиксация любым образом результатов волеизъявления избирателей в кабине для тайного голосования, а также демонстрация избирателем результатов волеизъявления в помещении для голосования запрещаются", – напомнила она.

"Поэтому действия некоторых избирателей, в том числе и политиков, во время дня голосования 31 марта, когда в сети публиковались фото бюллетеней с их выбором или публично демонстрировались бюллетени в УИК – нарушение тайны голосования", – подчеркнула Слипачук.

"Голосование или неголосование за того или иного кандидата, имя которого есть в избирательном бюллетене, – это личное решение каждого. Если вы все-таки пришли на участок, то не нарушайте закон, а обдуманно сделайте свой выбор", – резюмировала она.

"Украинская правда" в Threads

Темы: выборы президента 2019ЦИКвиборы
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