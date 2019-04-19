Активісти б'ють на сполох через річку Почайна, яку Кличко обіцяв зберегти

Київські активісти переймаються, що гирло річки Почайна закатають в асфальт, тож збирають мітинг на 20 квітня.

14 квітня 2016 року був перший мітинг на захист Почайни – і тоді заступник київського міського голови Олександр Спасібко й сам мер Віталій Кличко пообіцяли, що дорога по історичній річці не пройде, буде побудовано естакади й мости.

"Ми її (обіцянку) скріпили письмово, затвердили в Детальному плані території Петрівка – Оболонь. Рівно за три роки ми дізнаємося, що слово порушено, а частину русла Почайни – 80 метрів – заливають бетоном, поміщають у підземний колектор", – пише керівник громадської організації ГО "Почайна" Анабелла Моріна.

За її словами, "над цією історичною річкою першого хрещення люди знущалися сторіччями", хоча вона – "джерело сили й символ духовності нашої нації".

Активісти збирають на 11 ранку суботи мітинг "біля заправки під Північним мостом – біля виходу Почайни".

А член депутатської групи "Київська команда" у Київраді Костянтин Богатов пише: "Три роки тому ми відстояли Почайну від закачування в асфальт. Три роки ми намагаємося реанімувати історичну річку муралами, перейменуванням метро, ​​створенням парку й установкою церкви. І що?.. Їм плювати".

"Їм плювати на історію (як і з Поштовою), їм плювати на релігію (якщо вона не дає відсотки на вибори), їм плювати на ухвалені Київрадою рішення (якщо вони не в їх користь), їм плювати на кожного з нас (поки ми не виходимо на Майдани)", – впадає він у відчай.

Богатов нагадує, що 3 роки тому було ухвалено детальний план території, що захищає річку і зберігає водну гладь.

"Всі перетини дорогами мали бути пройдені мостами й естакадами. Це особисто пообіцяв Віталій Кличко, під цим підписався заступник-куратор Олександр Спасібко, за це проголосувала Київрада, про це знав забудовник і його ручні депутати. І що? "Блокбастер" заганяє Почайну в бетон і засипає. Їхня релігія – бабки", – засмучується він.

"Це вам не вибори президента, потім не переробити, через 5 років річки вже не буде", – додає Богатов.

Крім того, в останні пару тижнів поруч із гирлом Почайни, біля озера Волковата навпроти "Блокбастера", спиляли кілька десятків дерев діаметром стовбура від 0,5 до 1 м, повідомила активістка Анабелла Моріна.

Коли це виявили, викликали поліцію – та відкрила кримінальне провадження.

Пізніше з'ясувалося, що справа нібито в аварії каналізаційного колектора.

"Уздовж Почайни прокладено старий каналізаційний колектор. Зверху на ньому, в тому числі в санітарній зоні, проросли великі дерева. Нещодавно колектор став протікати в декількох місцях, а каналізація потрапляти в річку і з неї в Дніпро", – пояснила Анабелла Моріна.

Колектор працював на завод "Ленінська Кузня" і його гуртожиток – його вирішили полагодити і прокласти новий, але вже і для великого житлового комплексу, який будують на Рибальському.

"Київводоканал" нібито уточнював інформацію про те, що розташовано на тому місці, – але ніхто йому не відповів, що це парк, натомість підприємство отримало інформацію, що там передбачають прокласти дорогу, від якої активісти "відбилися" в 2016 році.

У результаті "Київзеленбуд" замовили знесення дерев на 100 тисяч гривень.

"Безумовно, каналізаційній трубі не місце посеред майбутнього парку. Поки що ми по-людськи попросили призупинити вирубку. Нас почули", – написала Анабелла Моріна.

Зазначимо, що активісти самотужки розчистили частину древньої ріки Почайна і домоглися перейменування на її честь станції метро, розташованої поблизу (раніше вона називалася "Петрівка").

Біля розчищеної річки ентузіасти намалювали мурал, який зображає історію ріки у зв’язці з історією Київської Русі та України. ГО "Почайна" проводить там невеличкі культурні заходи, Анабелла Моріна робить екскурсії біля мурала.