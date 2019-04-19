Активисты бьют тревогу из-за реки Почайна, которую Кличко обещал сохранить

Киевские активисты переживают, что устье реки Почайна закатают в асфальт, потому собирают митинг на 20 апреля.

"Несколько десятков деревьев диаметром ствола от 0,5 до 1 м были спилены в последние две недели рядом с устьем Почайны возле озера Волковата напротив "Блокбастера", – сообщила активистка Анабелла Морина.

Когда обнаружили, вызвали полицию – та открыла уголовное производство.

Активисты решили, что реку хотят превратить в дорогу. Однако позже выяснилось, что дело якобы в аварии канализационного коллектора.

"Вдоль Почайны проложен старый канализационный коллектор. Сверху на нем, в том числе в санитарной зоне проросли большие деревья. Недавно коллектор стал протекать в нескольких местах, а канализация попадать в реку и из нее в Днепр", – объяснила Анабелла Морина.

Коллектор работал на завод "Ленинская кузьня" и его общежитие – его решили починить и проложить новый, "но уже не только для завода и общаг", но и для большого жилого комплекса, который строят на Рыбальском.

"Киеводоканал" якобы уточнял информацию о том, что находится на том месте, – но никто ему не ответил, что это парк, зато предприятие получило информацию, что там предполагают проложить дорогу, от которой активисты "отбились" в 2016 году.

В результате "Киевзленстрою" заказали снос деревьев на 100 тысяч гривен.

"Безусловно, канализационной трубе не место посреди будущего парка. Пока что мы по-человечески попросили приостановить вырубку. Нас услышали", – написала Анабелла Морина.

После шумихи власти пообещали активистам, что "дорога по речке идти не будет".

"Они сделают мосты, эстакады... Но это все будет продумано вместе с нами. Оно будет внесено, по-новой нарисовано – и только после этого оно будет голосоваться", – сообщила Анабелла Морина после встречи в мэрии 14 апреля.

Однако активисты все равно собирают на 11 утра субботы митинг "возле заправки под Северным мостом – возле выхода Почайны".

Константан Богатов пишет: "Три года назад мы отстояли Почайну от закатки в асфальт. Три года мы пытаемся реанимировать историческую речку муралами, переименованиями метро, созданием парка и установкой церкви. И что?.. Им наплевать".

"Им наплевать на историю (как и с Почтовой), им наплевать на религию (если она не дает проценты на выборы), им наплевать на принятые Киевсоветом решения (если они не в их пользу), им наплевать на каждого из нас (пока мы не выходим на Майданы)", – отчаивается он.

Богатов напоминает, что 3 года назад был принят детальный план территории защищающий реку и сохраняющий водную гладь.

"Все пересечения дорогами должны были быть пройдены мостами и эстакадами. Это лично пообещал Виталий Кличко, под этим подписался курирующий зам Александра Спасибко, за это проголосовал Киевсовет, об этом знал застройщик и его ручные депутаты. И что? "Блокбастер" загоняет Почайну в бетон и засыпает. Их религия бабки", – огорчается он.

"Это вам не выборы президента, потом не переделать, через 5 лет речки уже не будет" – добавляет Богатов.