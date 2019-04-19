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Російські військові примусово посадили літак, що летів з боку Прибалтики

П'ятниця, 19 квітня 2019, 10:42

Російські військові примусово посадили в Псковській області невеликий літак, імовірно, що залетів в повітряний простір РФ з боку Прибалтики.

Про це повідомляє російський "Інтерфаксу" з посиланням на джерело.

"У повітряному просторі Росії в Новгородській області напередодні був помічений непізнаний літак. Він рухався на низькій висоті і не відповідав на запити із землі. З урахуванням характеристик польоту, імовірно, повітряне судно потрапило на територію Росії з сусіднього прибалтійської держави з порушенням держкордону", - розповів співрозмовник агентства.

За його словами, "на перехоплення порушника було піднято авіація, включаючи винищувач".

В результаті, як повідомило джерело, літак вдалося примусити до посадки на найближчому аеродромі в Псковській області.

Повідомляється, що пілот літака затриманий, його особистість, громадянство і цілі польоту встановлюються.

В "Інтерфакс" додали, що агентство не має офіційного підтвердження даної інформації.

Теми: Росіяавіа
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