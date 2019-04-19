Российские военные принудительно посадили самолет, летевший со стороны Прибалтики

Российские военные принудительно посадили в Псковской области небольшой самолет, предположительно, залетевший в воздушное пространство РФ со стороны Прибалтики.

Об этом сообщает российский "Интерфаксу" со ссылкой источник.

"В воздушном пространстве России в Новгородской области накануне был замечен неопознанный самолет. Он двигался на низкой высоте и не отвечал на запросы с земли. С учетом характеристик полета, предположительно, воздушное судно попало на территорию России из соседнего прибалтийского государства с нарушением госграницы", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, "на перехват нарушителя была поднята авиация, включая истребитель".

В результате, как сообщил источник, самолет удалось принудить к посадке на ближайшем аэродроме в Псковской области.

Сообщается, что пилот самолета задержан, его личность, гражданство и цели полета устанавливаются".

В "Интерфакс" добавили, что агентство не располагает официальным подтверждением данной информации.