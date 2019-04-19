ДТЕК поскаржився в поліцію, що "Межигір'я" з АРМА крадуть електрику

ДТЕК "Київські електромережі" звернувся до поліції через незаконне споживання електроенергії "Межигір'ям" під управлінням Агентства з розшуку активів.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Національний парк урочище "Межигір'я" заборгував 13,6 мільйона гривень електроенергію. Протягом 11 місяців, які АРМА є управителем об’єкту, – агентство так і не уклало договір про постачання і розподіл електроенергії із жодною з енергопостачальних компаній", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі нагадали, що споживання електроенергії без договору є порушенням закону.

"Це підпадає під ознаки кримінального правочину відповідно статті 188-1 ККУ "Викрадення електричної або теплової енергії шляхом її самовільного використання", - йдеться в повідомленні.

У ДТЕК нагадали, що "Межигір'я" було передане в управління АРМА ще 29 травня 2018 року, але досі агентство не уклало договору.

Компанія запевняє, що неодноразово звертався до АРМА із пропозицією укласти договір, зокрема востаннє – 18 січня 2019 року, але відповіді не отримала.

Повідомляється, що при спробі відключити об’єкт від електропостачання працівників ДТЕК двічі не допустили до підстанції люди у камуфляжі, які представлялися представниками ГО НПУ "Межигір’я".