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ДТЭК пожаловался в полицию, что "Межигорье" с АРМА воруют электричество

Пятница, 19 апреля 2019, 10:59

ДТЭК "Киевские электросети" обратился в полицию из-за незаконного потребления электроэнергии "Межигорьем" под управлением Агентства по розыску активов.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Национальный парк урочище "Межигорье" задолжал 13,6 миллиона гривен за электроэнергию. В течение 11 месяцев, которые АРМА управляет объектом, – агентство так и не заключило договор о поставках и распределении электроэнергии ни с одной из энергоснабжающих компаний", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что потребление электроэнергии без договора является нарушением закона.

"Это подпадает под признаки уголовного преступления в соответствии со статьей 188-1 УК "Хищение электрической или тепловой энергии путем ее самовольного использования", - говорится в сообщении.

В ДТЭК напомнили, что "Межигорье" было передано в управление АРМА еще 29 мая 2018 года, но до сих пор агентство не заключило договор.

Компания уверяет, что неоднократно обращалась к АРМА с предложением заключить договор, в частности последний раз – 18 января 2019 года, но ответа не получила.

Сообщается, что при попытке отключить объект от электроснабжения работников ДТЭК дважды не допустили к подстанции люди в камуфляже, которые представлялись представителями ОО НПУ "Межигорье".

Украинская правда
Темы: МежигорьеАхметовДТЭК
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