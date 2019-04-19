За напад на поліцейського житель Івано-Франківська отримав 2 роки в'язниці

В Івано-Франківську засудили до 2 років позбавлення волі зловмисника, який напав на поліцейського.

Рішення виніс місцевий суд 18 квітня, інформує прес-служба МВС у п’ятницю.

33-річного раніше судимого мешканця Івано-Франківська визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.345 ККУ (Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу чи його близьким родичам побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків).

Йому призначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк 2 роки.

Зазначається, що до набрання вироком законної сили запобіжний захід – домашній арешт, залишається без змін.

Патрульна поліція нагадує, що інцидент стався 30 грудня 2018 року. Близько другої години ночі група людей покликала на допомогу екіпаж поліції. Патрульним вказали на кафе і нетверезого чоловіка, який вживав там нецензурну лайку і порушував громадський порядок.

Після попередження хулігана затримали й повезли до міського відділу поліції для встановлення особи та складання адмінматеріалів. У службовому кабінеті затриманий раптово підійшов до патрульного та головою вдарив інспектора в обличчя. Тоді цей факт зафіксувала слідчо-оперативна група, а патрульний звернувся за допомогою до медиків.

На судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав повністю. Мовляв, був дуже п`яний, а умисел вдарити поліцейського виник раптово.

Обвинувачений просив суд дати йому останній шанс виправитись і не позбавляти волі. Проте, на думку органу пробації, виховати обвинуваченого і запобігти у вчиненні повторних злочинів неможливо без цілодобового нагляду та контролю в умовах ізоляції.

За даними поліції, обвинувачений уже був засуджений п`ять разів і в місцях позбавлення волі пробув більше 15 років.

Свій новий злочин він вчинив через рік після звільнення з місць позбавлення волі

"Напад на поліцейського - це напад на закон і безпеку. До таких злочинів має бути підвищена увага, як органів правосуддя, так і громадськості", – наголошують в МВС.