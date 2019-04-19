За нападение на полицейского житель Ивано-Франковска получил 2 года тюрьмы

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Пятница, 19 апреля 2019, 11:41

В Ивано-Франковске приговорили к 2 годам лишения свободы злоумышленника, напавшего на полицейского.

Решение вынес местный суд 18 апреля, сообщает пресс-служба МВД в пятницу.

33-летнего ранее судимый житель Ивано-Франковска признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.345 УК (Умышленное причинение работнику правоохранительного органа или его близким родственникам побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей).

 

Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года.

Отмечается, что до вступления приговора в законную силу мера пресечения - домашний арест, остается без изменений.

Патрульная полиция напоминает, что инцидент произошел 30 декабря 2018 года. Около двух часов ночи группа людей позвала на помощь экипаж полиции. Патрульным указали на кафе и нетрезвого мужчину, который нецензурно бранился и нарушал общественный порядок.

После предупреждения хулигана задержали и повезли в городской отдел полиции для установления личности и составления админматериалов. В служебном кабинете задержанный внезапно подошел к патрульному и головой ударил инспектора в лицо. Тогда этот факт зафиксировала следственно-оперативная группа, а патрульный обратился за помощью к медикам.

На судебном заседании обвиняемый свою вину признал полностью. Мол, был очень пьян, а умысел ударить полицейского у него возник внезапно.

Обвиняемый просил суд дать ему последний шанс исправиться и не лишать свободы. Однако, по мнению органа пробации, воспитать обвиняемого и предотвратить в совершении повторных преступлений невозможно без круглосуточного наблюдения и контроля в условиях изоляции.

По данным полиции, обвиняемый уже был осужден пять раз и в местах лишения свободы провел более 15 лет.

Свое новое преступление он совершил через год после освобождения из мест лишения свободы

"Нападение на полицейского - это нападение на закон и безопасность. К таким преступлениям должно быть повышенное внимание, как органов правосудия, так и общественности", - отмечают в МВД.

Украинская правда

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Темы: полиция Ивано-Франковск


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