У Зеленського розповіли, як реформують сферу фінансів

000
П'ятниця, 19 квітня 2019, 11:47

Член команди Володимира Зеленського Вікторія Страхова, яка відповідає за банківську діяльність, хоче зробити так, щоб українські банки кредитували великі інвестпроекти, кожна родина могла придбати житло, а пенсіонери – подорожувати світом.

Про це вона написала у Facebook.

За словами Страхової, у її фінансовій країні мрії українські банки кредитують довгострокові інвестпроекти та будівництво доріг по всій країні, а дрібні підприємці – отримати кредит для започаткування бізнесу за низькими ставками для сталого розвитку, а не виживання.

"Більшість молодих сімей може дозволити собі придбання житла в кредит (іпотеку) – для щастя, а не злого жарту, що ніщо так не укріплює шлюб, аніж іпотека", - написала член команди Зеленського.  

Крім того, у її мріях користувачі фінансових послуг захищені від порушень їх прав, а більшість фінансових послуг переведені в діджітал формат.

"Рівень фінансової грамотності людей дозволяє людям планувати своє фінансове майбутнє; і студент, і пенсіонер обговорюють біржові котирування на українських біржах, а рівень накопичувального пенсійного забезпечення дозволяє українським пенсіонерам подорожувати світом", - написала представник Зе-команди.

Вона додала, що більша частина окресленого міститься у передвиборчій програмі Зеленського.

"І ми бажаємо все це реалізувати", - підсумувала Страхова.

Читайте також: Команда Зеленського. Хто ці люди

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Зеленський вибори президента 2019


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Порошенко і Зеленський за тиждень витратили на агітацію 147 млн 19 квітня 2019, 11:14
Зеленський: Якщо я коли-небудь в житті порушу закон, я піду сам 19 квітня 2019, 02:27
Медведчук розповів, що Путін готовий запропонувати Зеленському за угоду по Донбасу 19 квітня 2019, 01:40
Усі новини
Головні новини
Пропуск на стадіон почнеться о 16:00, квитки треба роздрукувати
У Зеленського розповіли, як реформують сферу фінансів
Дебати 2019: Довкола "Олімпійського" вже багато поліції та фур з телеобладнанням
Парубій розказав, коли Рада вирішить розглядати закон про імпічмент
Усі новини
здоров'я

Дієтолог розповів, як розпізнати свій тип животика та швидко його позбутися

Досвід

Музиканти, продюсери і піарники чесно розповідають про роботу мрії

здоров'я

Весна близько: побутові хитрощі, що стануть у допомозі під час останніх холодів