У Зеленского рассказали, как реформируют сферу финансов

000
Пятница, 19 апреля 2019, 11:47

Член команды Владимира Зеленского Виктория Страхова, которая отвечает за банковскую деятельность, хочет сделать так, чтобы украинские банки кредитовали крупные инвестпроекты, каждая семья могла приобрести жилье, а пенсионеры – путешествовать по миру.

Об этом она написала в Facebook.

По словам Страховой, в ее финансовой стране мечты украинские банки могут кредитовать долгосрочные инвестпроекты и строительство дорог по всей стране, а мелкие предприниматели – получить кредит для открытия бизнеса по низким ставкам для устойчивого развития, а не выживания.

"Большинство молодых семей может позволить себе приобретение жилья в кредит (ипотеку) – для счастья, а не злой шутки, что ничто так не укрепляет брак, как ипотека", - написала член команды Зеленского.

Кроме того, в ее мечтах пользователи финансовых услуг защищены от нарушений их прав, а большинство финансовых услуг переведены в диджитал формат.

"Уровень финансовой грамотности людей позволяет людям планировать свое финансовое будущее; и студент, и пенсионер обсуждают биржевые котировки на украинских биржах, а уровень накопительного пенсионного обеспечения позволяет украинским пенсионерам путешествовать по миру", - написала представитель Зе-команды.

Она добавила, что большая часть очерченного содержится в предвыборной программе Зеленского.

"И мы хотим все это реализовать", - подытожила Страхова.

Читайте также: Команда Зеленского. Кто эти люди

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Зеленский выборы президента 2019


powered by lun.ua
Материалы по теме
Порошенко и Зеленский за неделю потратили на агитацию 147 млн 19 апреля 2019, 11:14
Зеленский: Если я когда-либо в жизни нарушу закон, я уйду сам 19 апреля 2019, 02:27
Медведчук рассказал, что Путин готов предложить Зеленскому за соглашение по Донбассу 19 апреля 2019, 01:40
Все новости
Главные новости
У Зеленского рассказали, как реформируют сферу финансов
Дебати 2019: Вокруг "Олимпийского" уже много полиции и фур с телеоборудованием
Парубий рассказал, когда Рада решит рассматривать закон об импичменте
Медведчук рассказал, что Путин готов предложить Зеленскому за соглашение по Донбассу
Все новости
здоровье

Диетолог рассказал, как распознать свой тип живота и быстро от него избавиться

Фото

Невероятные изображения воздушного шарика, что взрывается

улыбнитесь!

Как это – быть папой? 13 веселых комиксов

Поиск по сайту
Архив
Весь архів