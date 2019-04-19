Лукашенко: Хто посміє знищити Білорусь – будуть прокляті

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країну неможливо зруйнувати, тому що в ній вже живе покоління незалежних білорусів, які дадуть потужну відповідь ворогові.

Про це він сказав під час щорічного послання до білоруського народу і парламенту, передає білоруський "Інтерфакс".

За його словами, зараз багато "балаканини" про те, що Білорусь "кудись включать, поділять і інше", але це неможливо, оскільки громадяни народилися у вільній і незалежній країні.

"Той, хто сьогодні наважиться знищити Білорусь - президент, уряд чи ще хто - вони будуть прокляті нашим білоруським народом", - сказав Лукашенко.

"А хто посміє зробити це силою - вони отримають потужну відповідь від нашого народу, перш за все від тих, хто народився в суверенній і незалежній Білорусі", - додав він.

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