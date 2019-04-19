Лукашенко: Хто посміє знищити Білорусь – будуть прокляті
Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країну неможливо зруйнувати, тому що в ній вже живе покоління незалежних білорусів, які дадуть потужну відповідь ворогові.
Про це він сказав під час щорічного послання до білоруського народу і парламенту, передає білоруський "Інтерфакс".
За його словами, зараз багато "балаканини" про те, що Білорусь "кудись включать, поділять і інше", але це неможливо, оскільки громадяни народилися у вільній і незалежній країні.
"Той, хто сьогодні наважиться знищити Білорусь - президент, уряд чи ще хто - вони будуть прокляті нашим білоруським народом", - сказав Лукашенко.
"А хто посміє зробити це силою - вони отримають потужну відповідь від нашого народу, перш за все від тих, хто народився в суверенній і незалежній Білорусі", - додав він.
Нагадаємо:
- Раніше колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен заявив, що в планах Росії приєднати Білорусь і впритул наблизиться до кордонів Західної Європи.
- 19 грудня президент Росії Володимир Путін схвалив військову доктрину Союзної держави, до якої входять РФ і Білорусь.
- Після цього голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін заявив про завершення підготовки проекту Концепції зближення законодавств Росії та Білорусі.
- Потім прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв створив робочу групу з інтеграції Росії і Білорусі.
- На Заході вважають, що Путін, якому при владі залишилося не більше 5 років, шукає шляхи забезпечення свого подальшого впливу шляхом створення більш тісного союзу з сусідньою Білоруссю.