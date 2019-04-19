Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Лукашенко: Хто посміє знищити Білорусь – будуть прокляті

П'ятниця, 19 квітня 2019, 11:53

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країну неможливо зруйнувати, тому що в ній вже живе покоління незалежних білорусів, які дадуть потужну відповідь ворогові.

Про це він сказав під час щорічного послання до білоруського народу і парламенту, передає білоруський "Інтерфакс".

За його словами, зараз багато "балаканини" про те, що Білорусь "кудись включать, поділять і інше", але це неможливо, оскільки громадяни народилися у вільній і незалежній країні.

"Той, хто сьогодні наважиться знищити Білорусь - президент, уряд чи ще хто - вони будуть прокляті нашим білоруським народом", - сказав Лукашенко.

"А хто посміє зробити це силою - вони отримають потужну відповідь від нашого народу, перш за все від тих, хто народився в суверенній і незалежній Білорусі", - додав він.

Нагадаємо:

  • Раніше колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен заявив, що в планах Росії приєднати Білорусь і впритул наблизиться до кордонів Західної Європи.
  • 19 грудня президент Росії Володимир Путін схвалив військову доктрину Союзної держави, до якої входять РФ і Білорусь.
  • Після цього голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін заявив про завершення підготовки проекту Концепції зближення законодавств Росії та Білорусі.
  • Потім прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв створив робочу групу з інтеграції Росії і Білорусі.
  • На Заході вважають, що Путін, якому при владі залишилося не більше 5 років, шукає шляхи забезпечення свого подальшого впливу шляхом створення більш тісного союзу з сусідньою Білоруссю.

Теми: БілорусьЛукашенко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
Білорусь
Влада Білорусі заборонила ходити по лісах на кордоні з Україною
У Білорусі помер відомий художник-політв'язень
У Білорусі заявили, що "вагнерівці" навчатимуть білорусів вести бої
Останні новини
09:18
Проти світового порядку насильства - Анналена Бербок
09:06
Соломія Бобровська: Суспільство просто волає, що хоче бачити Зеленського і Залужного спільно і разом
09:00
ЄС передав пакет нелетального обладнання для армії Молдови
08:33
Генштаб: Росіяни вдарили по Києву 10 балістичними ракетами, на фронті намагаються оточити Авдіївку
08:33
фото Двоє поранених, зруйновані підприємство і ангар, пошкоджені 11 авто − наслідки удару по Одещині
08:18
КПП у Дорогуську повністю розблокований, на проїзд всієї черги вантажівок потрібно більше доби
08:06
Втрати Росії у війні сягнули 341 500 солдатів
07:50
Київ запрошує Туска з візитом найближчим часом – ЗМІ
07:37
фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53
07:14
Повітряні сили повідомили про збиті російські ракети і "Шахеди": 20 з 20
Усі новини...
Реклама: