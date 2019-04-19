Лукашенко: Кто посмеет уничтожить Беларусь – будут прокляты

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Пятница, 19 апреля 2019, 11:53

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страну невозможно разрушить, потому что в ней уже живет поколение независимых белорусов, который дадут мощный ответ врагу.

Об этом он сказал во время ежегодного послания к белорусскому народу и парламенту, передает белорусский "Интерфакс".

По его словам, сейчас много "болтовни" о том, что Беларусь "куда-то включат, поделят и прочее", но это невозможно, поскольку граждане  родились в свободной и независимой стране.

"Тот, кто сегодня посмеет уничтожить Беларусь - президент, правительство или еще кто – они будут прокляты нашим белорусским народом", - сказал Лукашенко.

"А кто посмеет сделать это силой – они получат мощнейший ответ от нашего народа, прежде всего от тех, кто родился в суверенной и независимой Беларуси", - добавил он.

Напомним:

  • Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что в планах России присоединить Беларусь и вплотную приблизится к границам Западной Европы.
  • 9 декабря президент России Владимир Путин одобрил военную доктрину Союзного государства, в которую входят РФ и Беларусь.
  • После этого председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил о завершении подготовки проекта Концепции сближения законодательств России и Беларуси.
  • Затем премьер-министр России Дмитрий Медведев создал рабочую группу по интеграции России и Беларуси.
  • На Западе считают, что Путин, которому у власти осталось не более 5 лет, ищет пути обеспечения своего дальнейшего влияния путем создания более тесного союза с соседней Беларусью.

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Темы: Беларусь Лукашенко


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